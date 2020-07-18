130 مليون دولار خسائر الخطوط الجزائرية بسبب إلغاء الرحلات

كشف وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم عن أن إلغاء الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا كلف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، المملوكة للدولة، خسائر بـنحو 130 مليون دولار.

وقال عبد الرحمن، خلال لقاء ترؤسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لدراسة تقييم آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، إن خسائر النقل البحري بلغت أكثر من 700 ألف دولار.

وأعلن عن تخصيص حكومة بلاده لغلاف مالي بأكثر من 500 مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا .

وكان رئيس الوزراء الجزائري أكد في وقت سابق أن بلاده تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وغير مسبوق، ناتح عن الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة، وانهيار أسعار النفط، وازمة جائحة كورونا، بحسب "الألمانية".

