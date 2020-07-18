ردت فعل إيجابية من هولندا بشأن خطة التعافي الأوروبي

ردت هولندا بشكل إيجابي على المقترح التفاوضي الذي طرحه شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بخصوص صندوق التعافي من تداعيات جائحة كورونا على الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي هولندي اليوم السبت عن المقترح إنه خطوة جادة في الطريق الصحيح، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المسألة تتعلق بحزمة وأن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاح.

كان ميشيل تقارب مع هولندا في مسألة كيفية الرقابة على المساعدات المزمعة، حيث طالب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته باستخدام حق النقض (فيتو) ضد صرف المساعدة في حال لم تف الدولة المستفيدة بوعود تنفيذ إصلاحات.

وبموجب مقترح ميشيل، سيتاح لكل دولة الحق، في حال تشككها في هذه الوعود، في أن تستعين بالمجلس الأوروبي أو مجلس وزراء المالية والاقتصاد وإيقاف صرف المساعدة مؤقتا، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقال دبلوماسي هولندي إنه سيتم دراسة الحزمة الجديدة، مؤكدا أنها مجرد أساس للتفاوض، وتابع بالقول إنه لا يزال من غير الواضح بعد إذا ما كان المقترح الجديد يعني حق النقض الكامل، الذي تطالب به بلاده.

ومن المفترض أن يعطي المقترح الجديد دفعة لمفاوضات زعماء دول الاتحاد الأوروبي، التي تعثرت تماما في جولة أمس الجمعة، بشأن صندوق تعافي الاقتصاد الأوروبي والذي ستبلغ قيمته 750 مليار يورو.

وبحسب اقتراح جديد لميشيل، من المنتظر أن يتم تخفيض المنح في هذا الصندوق من 500 إلى 450 مليار يورو، فيما سيتم زيادة القروض من 250 إلى 300 مليار يورو.