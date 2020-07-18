إيران تعيد فرض القيود وروحاني يؤكد إصابة 25 مليون شخص بكورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا وإن 35 مليونا آخرين عرضة لخطر الإصابة، في الوقت الذي أعادت فيه البلاد فرض قيود في العاصمة ومناطق أخرى. والأرقام التي ذكرها روحاني أعلى بكثير من عدد الإصابات الرسمي الصادر اليوم وهو 271606 إصابات. وقال مكتبه إن الأرقام تستند إلى "سيناريو تقديري" من تقرير لنائب وزير الصحة لشؤون البحث.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون "تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألفا أرواحهم ". وتابع قائلا "ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر" بحسب رويترز .

وأضاف أن ما يزيد على 200 ألف تلقوا العلاج في المستشفيات وأن الوزارة تتوقع أن يتضاعف الرقم في الأشهر المقبلة.

أعادت السلطات اليوم فرض قيود لمدة أسبوع في العاصمة طهران، بما في ذلك حظر الفعاليات الثقافية وإغلاق المدارس الداخلية والمقاهي والمسابح المغلقة والمتنزهات وحدائق الحيوان.

وسجلت وزارة الصحة 188 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 13979.