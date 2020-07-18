كوريا الشمالية تزعم تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

ذكرت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الشمالية تزعم قيامها بتطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجلس الأبحاث العلمية في بيونج يانج اليوم إن علماؤه يجرون حاليا تجارب سريرية لتطوير لقاح ضد الفيروس وفقا لـ "الألمانية".

وذكر تقرير صادر عن لجنة العلوم والتكنولوجيا الحكومية الكورية الشمالية إن معهدا للأحياء الطبية تحت قيادة أكاديمية العلوم الطبية الكورية الشمالية، يقود جهود تطوير لقاح، باستخدام ما يعرف بـ"انزيم محول للانجيوتنسين2" أو "إيه.سي.إي2."

ويعمل هذا الإنزيم على تحويل الانجيوتنسين 1 إلى الانجيوتنسين 2 ووظيفة الانجيوتنسين 2 هو امتصاص الصوديوم

وزعمت كوريا الشمالية أنها أكدت مناعة وسلامة لقاحها، من خلال اختبارات على الحيوانات وأن تجارب سريرية بدأت من هذا الشهر.