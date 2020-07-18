وزير المالية الكويتي: مركزنا المالي متين ولكن علينا استكمال إصلاح المالية العامة

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم إن مركز الكويت المالي "متين" ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين. جاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل ستاندرد آند بورز أمس النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية بحسب رويترز.

وقال الشيتان في بيان إن تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حالاي على ايجاد حلول لهذا التحدي.

وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها في مصاف دول مثل تايوان وايرلند "وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة".