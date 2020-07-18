ارتفاع ترتيب "هيونداي" و"كيا" في مبيعات السيارات الكهربية

ذكر تقرير إخباري أن شركة "هيونداي موتور" وشركة "كيا موتورز" التابعة لها شهدتا ارتفاعا كبيرا في الترتيب العالمي لهما من حيث مبيعات السيارات الكهربية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020 ، بحسب ما نشرت "د ب ا".

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت إنه وفقا لبيانات، احتلت "هيونداي موتور" المركز السادس من حيث مبيعات السيارات الكهربائية، في الفترة من يناير إلى نهاية مايو الماضيين، مقارنة بالمركز التاسع في الفترة نفسها من العام الماضي. وقفز ترتيب "كيا موتورز" إلى المركز السابع مقارنة بالمركز الرابع عشر.

وباعت "هيونداي" 500,26 سيارة كهربية، بما في ذلك الموديلات الهجين خلال الشهور الخمسة، بانخفاض 2 في المئة مقارنة بـ27 ألف وحدة قبل عام. وارتفعت مبيعات "كيا" بنسبة 16في المئة إلى 600,24 وحدة، مقارنة بـ300,21 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب يونهاب ، بالنظر إلى أن شركات صناعة السيارات العالمية باعت 100,710 وحدة في فترة الخمسة أشهر، بانخفاض 20 في المئة عن 400,891 وحدة قبل عام، بدا أن "هيونداي" و"كيا" حققتا أداء أفضل من العديد من المنافسين الآخرين، مثل شركات "أودي" و"فولفو" و"نيسان موتوز".

وتصدرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا موتوز" المبيعات، حيث باعت 800,125 سيارة، بزيادة 3ر13 في المئة من 111 ألف وحدة قبل عام.

وأظهرت البيانات أن شركة "بي إم دبليو" احتلت المرتبة الثانية بانخفاض بنسبة 1.9 في المئة لتسجل 50 ألف سيارة.