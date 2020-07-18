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أحداث في صور

جانب من العراك الذي نشب بين أعضاء في البرلمان التايواني

«الفرنسية »

جانب من العراك الذي نشب بين أعضاء في البرلمان التايواني خلال جلسة أمس.

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