أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا .. 77 ألف إصابة في يوم واحد

أطباء يعتنون بمصاب في الناية المركزة في أحد مستشفيات نيودلهي. "رويترز" ممارس صحي يأخذ عينة للفحص في مركز ميداني في مدينة أحمد أباد الباكستانية. "الفرنسية" تطهير سوق شعبية في إحدى ضواحي هونج كونج. "الفرنسية"

حطمت أمريكا الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا أمس الأول، إذ سجلت ما يربو على 77 ألف حالة إصابة، ونحو ألف وفاة خلال 24 ساعة وفقا لإحصاء "رويترز".

وسجلت أيضا 969 وفاة وهي الزيادة الأكبر في الوفيات منذ العاشر من يونيو. وسجل كل من فلوريدا وساوث كارولاينا وتكساس أكبر زيادة في يوم واحد.

وتوفي أكثر من 138 ألف أمريكي بكوفيد - 19، ويقول الخبراء إن هذا الرقم سيزداد بشدة على الأرجح بعد تسجيل أكبر عدد إصابات والزيادة المثيرة للقلق في أعداد من يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات. وتنفد أماكن تخزين الجثث في المناطق الأكثر تضررا في تكساس وأريزونا.

وكانت ذروة الوفيات في أمريكا في أبريل عندما بلغ متوسط الوفيات ألفي حالة يوميا. وتراجع عدد الوفيات بشكل مطرد إلى متوسط 1300 يوميا في مايو، وإلى ما دون 800 يوميا في يونيو، قبل أن يعاود الصعود مجددا في يوليو بحسب إحصاء "رويترز".

ويزداد انقسام الأمريكيين حول مسائل مثل إعادة فتح المدارس والأعمال ووضع الكمامات في الأماكن العامة، ما يعرقل مكافحة الفيروس.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 590 ألفا و132 شخصا منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، وتم تسجيل 13 مليونا و385 ألفا و110 إصابات مثبتة في 196 بلدا ومنطقة.

وتم إعلان تعافي سبعة ملايين و547 ألفا و500 من هذه الحالات.وتم تسجيل 5821 وفاة جديدة و246 ألفا و49 إصابة جديدة في أنحاء العالم. وكانت البرازيل الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة بلغ 1322، تليها الولايات المتحدة والهند.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 138 ألفا و360 من بين ثلاثة ملايين و576 ألفا و430 إصابة. وأعلن تعافي مليون و75 ألفا و882 شخصا على الأقل. وتعد البرازيل البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 76688 من بين مليونين و12 ألفا و151 إصابة. وتليها بريطانيا بـ 45119 وفاة من بين 292 ألفا و552 إصابة، ثم المكسيك بـ 37574 وفاة من بين 324 ألفا و41 إصابة، وإيطاليا التي سجلت 35017 وفاة من بين 243 ألفا و736 إصابة.

وعلى صعيد القارات، سجلت أوروبا 204 آلاف و487 وفاة من بين مليونين و906 آلاف و930 إصابة حتى الآن. وسجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 154 ألفا و780 وفاة من بين ثلاثة ملايين و639 ألفا و722 إصابة.

وفي الولايات المتحدة وكندا معا، تم تسجيل 147 ألفا و220 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و685 ألفا و512 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 47195 من بين مليون و950 ألفا و408 إصابات.

وفي الشرق الأوسط سجلت 21927 وفاة من بين 975 ألفا و369 إصابة، وفي إفريقيا 14378 وفاة من بين 664 ألفا و355 إصابة، وفي أوقيانيا 145 وفاة من بين 12819 إصابة. واكتشف باحثون في سنغافورة أجساما مضادة تهاجم فيروس كورونا عبر أربعة أماكن وتحيده تماما، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" استنادا إلى نتائج توصل لها علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث.

وتشير النتائج العلمية التي نشرتها مجلتي نيتشر كومينيكيشن وذا لانسيت إلى أن الأجسام المضادة يمكنها منع الفيروس من السيطرة على خلية بشرية في المقام الأول، أو منعه من التكاثر داخلها. وأوضح الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تقود إلى اكتشاف لقاح أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن المركز الوطني للأمراض المعدية سيراقب مستويات الأجسام المضادة في المرضى المتعافين من الفيروس على مدى عامين لتحديد مدة استمرار الأجسام المضادة.

إلى ذلك، قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أمس إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير، وحذر من أن مناطق لعب الأطفال يجب أن تظل مغلقة وتبقى حفلات الزواج محدودة.

وأضاف جونسون أن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية، لكنه قال إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر.

وأوضح أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من اليوم بحسب "رويترز" .

وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر رئاسة الوزراء "هذه الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات التفشي حيث تكون للسرعة أهمية بالغة".

وأعلن خططا بشأن عودة الجماهير من جديد إلى ملاعب كرة القدم أوائل أكتوبر المقبل، لدى إعلانه خططا لمزيد من تخفيف القيود المفروضة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون: "اعتبارا من أول أغسطس، سنستأنف العروض التي تقام في الأماكن المغلقة بحضور المتفرجين، حسب نجاح التجارب، وسنختبر أيضا عودة التجمعات الكبيرة تدريجيا في أماكن مثل الملاعب الرياضية، تمهيدا لمزيد من الفتح في الخريف".

وأضاف: "اعتبارا من أكتوبر، نعتزم إعادة حضور المتفرجين تدريجيا إلى الملاعب. وأكرر أن هذه التغييرات يجب أن تجري بطريقة آمنة في مواجهة كوفيد - 19، وهو ما يتحدد من خلال مدى نجاح العمليات التجريبية".

ورجحت دراسة لجامعة أكسفورد أن تكون حصيلة الوفيات بوباء كوفيد - 19 خارج مستشفيات إنكلترا أدنى من الأرقام الرسمية، ما قاد الحكومة البريطانية إلى طلب إجراء مراجعة عاجلة لطريقة احتساب الوفيات من جراء الفيروس.

والمملكة المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا بتسجيلها نحو 45 ألف وفاة. وقد تعرضت حكومة المحافظ بوريس جونسون لانتقادات حادة بسبب طريقة إدارتها الأزمة بحسب "الفرنسية".

لكن جامعة أكسفورد شككت في الحصيلة الرسمية في دراسة بعنوان: "لماذا لا يمكن أن يشفى أحد من كوفيد - 19 في إنجلترا - خلل إحصائي؟".

ووفق المنهجية التي اتبعتها السلطات الصحية الإنكليزية فإن مريضا جاء فحصه إيجابيا، لكنه عولج بنجاح وسمح له بمغادرة المستشفى، سيحتسب ضحية لكوفيد حتى لو تعرض إلى أزمة قلبية أو دهسته حافلة بعد ثلاثة أشهر".

من جهته، قال مات هانكوك وزير الصحة في بيان إنه طلب من جهاز الصحة العامة إجراء مراجعة عاجلة لطريقة إجراء احصائيات الوفيات، لتوضيح عدد الوفيات من جراء كوفيد - 19.