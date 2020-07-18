نسبة المتعافين من كورونا في المملكة 78 % .. والإصابات تواصل الانخفاض

مراكز "تأكد" تواصل عملها ضمن الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 245851 إصابة، بينها 52283 حالة نشطة، منها 2188 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

ويواصل عدد الإصابات اليومية الانخفاض، مقارنة بالأيام الماضية.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة، تصدرتها جدة كأعلى مدينة في السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيلها 235 إصابة جديدة، تليها الهفوف 191 إصابة، ثم الرياض 185.

وشكلت الإناث 38 في المائة من الإصابات الجديدة، فيما شكل الذكور 62 في المائة، وبلغت نسبة كبار السن 4 في المائة، والأطفال 11 في المائة، والبالغون 85 في المائة.

ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا أمس، ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 191161 حالة بشفاء 3539 حالة جديدة، وارتفعت نسبة المتعافين إلى نحو 78 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات 2407 وفيات، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة.

ونشرت الوزارة في تقريرها لمحة إيجابية عن مساهمة تطبيق تباعد في تنبيه أحد الشباب من حالة مؤكدة كانت بالقرب منه، وقالت: "إن شابا كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله، يحمي نفسه من العدوى باستخدامه لتطبيق تباعد، الذي نبهه بقربه من حالة إيجابية".

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 65549 فحصا مخبريا جديدا أمس، بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية، حيث تعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.

وهيأت "الصحة" المختبر الوطني في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات، كما أن "الصحة" لديها مختبرات إقليمية مجهزة بأحدث التقنيات في مختلف المناطق، تقوم بأداء هذه الفحوص، إضافة إلى المختبرات في المستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة أخيرا في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل الوزارة التوسع في إجراء الفحوص وإطلاق المختبرات المخصصة لإجرائها بأعلى مستويات الجودة.

وبينت "الصحة" أنه في بداية ظهور الفيروس في المملكة كان عدد الفحوص اليومية ألف فحص، وفي الوقت الراهن يصل إجمالي الفحوص إلى ما يزيد على 65 ألف فحص يوميا.

وتواصل "الصحة" تكثيف الفحوص المخبرية من خلال كثير من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقار سكن العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوص دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في الوقت نفسه أسهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.