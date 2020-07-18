احتجاجات إيرانية على الأوضاع الاقتصادية .. انكماش متفاقم وعملة منهارة وتضخم مرتفع

فرقت الشرطة الإيرانية، تظاهرة في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تشهد انكماشا تفاقم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق النووي التاريخي وإعادة فرض العقوبات على إيران في 2018، تراجع اقتصاد طهران بشكل كبير، وفقا لـ"الفرنسية".

وفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد الصعوبات الاقتصادية إذ تسبب في إغلاق جزئي للاقتصاد وخفض الصادرات، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة أن حصيلة كوفيد - 19 بلغت أكثر من 13790 وفاة مع تسجيل 183 وفاة جديدة وأكثر من 269 ألفا و400 إصابة.

وقالت الشرطة الإيرانية إنها فرقت الحشد في مدينة بهبهان في محافظة خوزستان في غرب إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن قائد شرطة المدينة الكولونيل محمد عزيزي قوله "استجابة لإحدى الدعوات، تجمع أهالي مدينة بهبهان الساعة 21:00 الخميس للاحتجاج على الوضع الاقتصادي".

ونشرت على حسابات مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات لعشرات الأشخاص احتشدوا في أحد شوارع بهبهان في محافظة خوزستان.

وأفاد موقع "نيتبلوكس" الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم أن استخدام الشبكة كان صعبا وأنه تم تخفيضه أو قطعه لنحو ثلاث ساعات في خوزستان بالتزامن مع التظاهرة.

وخوزستان منطقة منتجة للنفط لطالما اشتكت من إهمالها من قبل السلطات. ويأتي التجمع في بهبهان بعد أيام على تأييد محكمة إيرانية عقوبة الإعدام بحق ثلاثة أشخاص على صلة باحتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الدامية التي أثارها رفع أسعار الوقود.

واندلعت التظاهرات في تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود بأكثر من الضعف بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها سكان البلد الذي يرزح تحت وطأة العقوبات.

ودعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أمس الأول طهران إلى إلغاء أحكام الإعدام هذه. وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في قضايا الإعدام التعسفي في بيان "اليوم ننضم إلى مئات الآلاف من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أدانوا أحكام الإعدام هذه".

وكانت احتجاجات 2019 هزت عدة مدن واتخذت منحى عنيفا قبل أن تتسع رقعتها لتشمل 100 مدينة وبلدة في أنحاء البلاد ليتم لاحقا إخمادها وسط تعتيم كامل تقريبا طال الإنترنت.