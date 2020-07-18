احتياطيات الغاز السعودية ترتفع إلى 332.8 تريليون قدم مكعبة قياسية .. السادس عالميا

ارتفعت الاحتياطيات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2019 بنسبة 4 في المائة (12.5 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 332.8 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 320.3 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2018.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات منظمة أوبك، فإن السعودية تحتل المركز السادس عالميا بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.6 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا، البالغة 7282.1 تريليون قدم مكعبة قياسية.

واستطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز 7.2 مرة خلال 59 عاما (منذ عام 1960 حتى نهاية عام 2019)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1960، بما يعني زيادته بنسبة 623 في المائة خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.6 في المائة سنويا.

وحلت السعودية سادسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وتركمانستان باحتياطيات 1775.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (24.4 في المائة من العالم) لروسيا، و1200.3 تريليون قدم مكعبة قياسية (16.5 في المائة) لإيران، و841.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (11.6 في المائة) لقطر، و503.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.9 في المائة) للولايات المتحدة الأمريكية، و430 تريليون قدم مكعبة قياسية (5.9 في المائة) لتركمانستان.

وفي المركز السابع حلت الإمارات باحتياطي يبلغ 215.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (3 في المائة من العالم)، ثامنا نيجيريا باحتياطي يبلغ 203.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.8 في المائة من العالم)، تاسعا فنزيلا باحتياطي 200.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.8 في المائة)، وعاشرا الجزائر بـ 159.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.2 في المائة).

وبشأن تطور الاحتياطيات خلال عقود فترة التحليل زادت احتياطيات السعودية من الغاز إلى 56.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 23 في المائة (10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1970، مقارنة بعام 1960 (أي خلال عشرة أعوام).

بينما زادت بنسبة 99 في المائة (56.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1980، لتبلغ 112.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، ثم بنسبة 64 في المائة (72 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 184.4 تريليون قدم مكعبة قياسية عام 1990.

وفي عام 2000 بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 تريليون قدم مكعبة قياسية مرتفعة بنسبة 21 في المائة (38.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 1990.

وصعدت الاحتياطيات في عام 2010 إلى 283.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 27 في المائة (60.6 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 2000.



وحدة التقارير الاقتصادية