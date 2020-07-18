جونسون يكافح للخروج من حرب أمريكا والصين الباردة

انخرط بوريس جونسون أخيرا في الحرب الباردة المحتدمة بين واشنطن وبكين. قراره بشأن حظر "هواوي" من شبكات الهاتف المحمول البريطانية للجيل الخامس -لم يتم تطبيقه بعد- يعد إشارة إلى المعاناة الجيوسياسية التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني.

جونسون يصف نفسه بأنه معجب بالصين وهو منجذب للفرص التجارية مع القوة الآسيوية العظمى التي لديها بالفعل استثمارات بريطانية كبيرة في قطاعات تشمل الاتصالات والنقل والطاقة النووية.

بعد أن أبعد جونسون المملكة المتحدة عن شركائها الأوروبيين من خلال "بريكست" يدرك الآن أن وعده بقيادة بريطانيا عالمية من خلال التجارة الحرة الجريئة سيقوض إذا كانت هناك فجوة بحجم الصين في سياسته المؤدية لهذه الغاية.

يوم الثلاثاء، استسلم جونسون لقوة الولايات المتحدة التجارية والسياسية ووافق على حظر شركة الاتصالات الصينية من بيع معدات الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة اعتبارا من 31 كانون الأول (ديسمبر)، لكن قلق رئيس الوزراء كان واضحا.

في حين أن الحظر تم الترحيب به من قبل نواب حزب المحافظين المؤيدين لواشنطن، كانت هناك أيضا انتقادات لقرار جونسون السماح بإبقاء معدات "هواوي" للجيل الخامس في النظام البريطاني حتى عام 2027، في حين أنه لن يتعين إزالة معدات الجيلين الثالث والرابع ذوات التكنولوجيا الأقل.

هذا القرار، إضافة إلى اتفاقية مفادها أن "هواوي" يمكن أن تستمر في توفير معدات الألياف البصرية التامة لشبكات النطاق العريض لمدة عامين آخرين، كان جزءا من محاولة رئيس الوزراء للحد من الضرر المحتمل للتطور الرقمي في بريطانيا.

وكانت أيضا محاولة لتجنب تصعيد جديد للتوترات مع بكين، المتأججة بالفعل بسبب الحملة الأمنية التي تشنها الصين على المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج.

قال أوليفر دودن وزير الثقافة يوم الثلاثاء إن داونينج ستريت يهدف إلى "علاقة حديثة وناضجة مع الصين (...) حيث يمكننا التحدث بصراحة عندما نختلف، إضافة إلى العمل جنبا لجنب مع الصين في القضايا التي تتلاقى فيها مصالحنا".

ضغطت واشنطن على داونينج ستريت لحظر شركة هواوي تماما، بعد قرار لندن في كانون الثاني (يناير) السماح للشركة بدور محدود في شبكات الجيل الخامس الخاصة بها. دونالد ترمب الرئيس الأمريكي، حذر جونسون بغضب وحنق خلال مكالمة هاتفية كي يتخذ هذه الخطوة، وفقا لتقارير عن المحادثة.

حدة المشاعر هذه أثارت تساؤلات عما إذا كانت العقوبات الأمريكية الأخيرة، التي تم إعلانها في أيار (مايو) تهدف إلى عكس سياسة المملكة المتحدة وكذلك الإضرار بالشركة الصينية.

تم تبرير قرار بريطانيا بشأن "هواوي" على أسس فنية مفادها أن الشركة الصينية لم تعد قادرة على شراء المكونات الأمريكية الرئيسة لمعداتها من الجيل الخامس، ما يثير أسئلة أمنية جديدة.

قال كوري شاك، مدير السياسة الخارجية والدفاعية في معهد أميركان إنتربرايز -مقره واشنطن-: إن الإجراءات الأمريكية تتمتع بأناقة التصميم وإنها "صممت لمعاقبة أولئك الذين سيعملون مع الصين، إضافة إلى الصين نفسها".

ماركو روبيو، أحد أقوى الصقور المناهضين للصين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال إنه سعيد للغاية لتحول المملكة المتحدة. لكن السيناتور الجمهوري من فلوريدا حث لندن على حظر "هواوي" دون تأخير.

قال جيم ريش، وهو جمهوري من ولاية أيداهو ويرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "أعلم أن هذا القرار لم يكن سهلا، لكنه القرار الصحيح".

التحدي الذي تواجهه المملكة المتحدة الآن هو التخطيط لاستراتيجية الصين المستقبلية التي توازن بين المخاوف الأمنية والحقائق الاقتصادية. إن العصر الذهبي للعلاقات الصينية-البريطانية تحت حكم ديفيد كاميرون وجورج أوزبورن أصبح ملطخا الآن.

ازدهرت التجارة بين المملكة المتحدة والصين في الماضي رغم التوترات السياسية، أدى اجتماع كاميرون مع الدالاي لاما في 2012 إلى تجميد العلاقات لكن العلاقات التجارية توسعت.

يعتقد رجال أعمال بريطانيون في الصين أن السياسة والاقتصاد أكثر تشابكا. رغم أن الحكومة الصينية لم تهدد بشكل علني باتخاذ إجراءات مضادة بشأن حظر شركة هواوي في المملكة المتحدة، إلا أنها ألمحت إلى استثمارات صينية أقل في المملكة المتحدة.

تشاو ليجيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، قال يوم الثلاثاء ردا على القرار بشأن "هواوي": "إن إيجاد بيئة عمل مفتوحة ومتساوية وغير تمييزية للشركات الصينية هو المحك لرؤية إلى أين تتجه سوق المملكة المتحدة بعد "بريكست" كما أنه غير معلوم ما إذا كان الاستثمار الصيني في المملكة المتحدة آمنا".

"هواوي" هي آخر مشكلة في سلسلة من المشكلات التي تهدد علاقة المملكة المتحدة بالصين. هددت بكين بالفعل باتخاذ إجراءات مضادة ردا على معارضة المملكة المتحدة لقانون مكافحة التخريب في هونج كونج.

وتتوقع وسائل إعلام بريطانية في الصين أن تواجه ردا انتقاميا على عقوبة تفرضها الهيئة المنظمة للإعلام في المملكة المتحدة "أوفكوم" على قناة "سي جي تي إن" CGTN الصينية الحكومية. ووجدت "أوفكوم" أن "سي جي تي إن" قد انتهكت بشكل خطير قواعدها بشأن المعاملة العادلة والخصوصية في وقت سابق من هذا الشهر.

عقدت الشركات البريطانية الكبرى في الصين اجتماعات لتبادل خطط الطوارئ للتحضير للرد الانتقامي الصيني بسبب القائمة المتزايدة للشكاوى الصينية ضد المملكة المتحدة.

قالت جوليا كويم المدير المساعد في شركة كونترول ريسكس الاستشارية في شنغهاي: "لقد رأينا عددا متزايدا من الشركات القلقة من أن عملياتها وموظفيها سيتأثران بالتوترات بين المملكة المتحدة والصين".

ويأمل عديد من الشركات التابعة للمملكة المتحدة أن يعني اندماجها في الاقتصاد المحلي وتوظيفها مئات الموظفين المحليين أنها ستفلت من التهديدات.

هناك سابقة لتهديدات الحكومة الصينية، سواء كانت ذات صدقية أم لا، ضد الشركات الأجنبية بسبب "هواوي". عانت شركات صناعة السيارات الألمانية في الصين ضغوط المسؤولين والشركاء الصينيين الذين يريدون منهم الضغط على برلين بشأن قرار من المفترض أن تتخذه لاحقا بشأن "هواوي" وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

قال محلل في القطاع يعمل مع شركات بريطانية: "الواردات هي الأكثر عرضة للخطر وفي العادة ذلك ما تستهدفه الصين ليس بشكل رسمي، بل من خلال حالات التأخير الجمركي وفحوص الجودة".