المخاطر المتزايدة في الولايات المتحدة تثقل كاهل الدولار

قال محللون: إن تصاعد المخاطر السياسية والصحية في الولايات المتحدة، والتفاؤل المتزايد بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي يجب أن يبقيا الدولار في حالة انخفاض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المصارف الكبيرة أصبحت متشائمة تجاه العملة الأمريكية في أواخر أيار (مايو)، بسبب التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة وفيض السيولة التي أطلقها "الاحتياطي الفيدرالي" في محاولته تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الجائحة.

يقول المحللون: منذ ذلك الحين، ازداد تدهور التوقعات المتعلقة بالدولار. أشاروا إلى المخاوف المتزايدة بشأن إعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة زيادة مطردة في حالات الإصابة بكوفيد - 19، إضافة إلى زيادة التهديدات السياسية، والضربة التي وجهها المستثمرون وهم يخرجون من رهانات البحث عن الأمان في الدولار.

انخفضت العملة الأمريكية 0.7 في المائة منذ بداية تموز (يوليو)، مقابل سلة من العملات الأخرى، متجهة ببطء نحو التراجع مقابل نظيراتها من عملات الأسواق المتقدمة والناشئة، بعد انخفاضها 0.4 في المائة في حزيران (يونيو). وهي الآن عند مستوى أقل من الذروة التي وصلت إليها في أواخر آذار (مارس) بأكثر من 6 في المائة.

وبحسب شهاب جالينوس الرئيس العالمي لاستراتيجية صرف العملات الأجنبية في "كريدي سويس" اصطف عدد من العوامل لإضعاف الدولار، مضيفا أن "الولايات المتحدة تواجه ببساطة مخاطر أكثر من الاقتصادات الكبرى الأخرى في هذه المرحلة".

أعيد فتح الاقتصادات الأوروبية بحذر في حين أن التقدم نحو إنشاء صندوق انتعاش أوروبي عملاق عزز آفاق اليورو. كما ارتفعت أسواق الأسهم الصينية إلى جانب الرنمينبي.

منذ أن تراجعت الولايات المتحدة عن بعض القيود المفروضة بسبب الجائحة انتعشت البيانات الاقتصادية لكن أعداد الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت أيضا في كثير من الولايات. سجلت البلاد في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في يوم واحد في حالات الإصابة منذ بداية الجائحة.

جورج سارافيلوس الرئيس العالمي لأبحاث العملات في "دويتشه بنك"، رجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من القيود وأرقام اقتصادية أقل صلابة. قال: "المحرك الرئيس لضعف الدولار في الأشهر المقبلة من المحتمل أن يكون مفاجآت سلبية في البيانات الكلية من الولايات المتحدة".

ارتفعت أيضا المخاطر السياسية المتعلقة بالدولار. الكونجرس لديه مهلة حتى نهاية الشهر الحالي، للموافقة على تمديد برنامج إعانات البطالة في حالات الطوارئ. الفشل في التمديد كما قال جالينوس يمكن أن يلحق بالاقتصاد الأمريكي "كثيرا من الأضرار" في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر).

وبدأ المستثمرون بالفعل في اتخاذ مراكز لاحتمال أن يضع جو بايدن المرشح الديمقراطي نهاية لرئاسة دونالد ترمب بعد فترة ولاية واحدة. يواصل ترمب التخلف وراء بايدن بنحو 20 نقطة في أسواق المراهنة، وسط استياء واسع النطاق من طريقة تعامله مع الجائحة.

يرى سارافيلوس أن الأداء القوي للديمقراطيين ربما يكون سلبيا على الدولار أيضا، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية تميل إلى القوة حينما تكون التوقعات غير مؤكدة، وتضعف عندما يكون النمو العالمي أقوى.

قال إن فوز بايدن سيؤدي إلى التحول "بعيدا عن سياسة التعريفات الجمركية ودبلوماسية التغريد العشوائي".

هناك أيضا علامات على أن الطلب على الدولار باعتباره من أصول الملاذ آخذ في التراجع. في آذار (مارس) أدى نقص الدولارات الحاد وسط ارتفاع عالمي في الطلب إلى أن يفتح البنك المركزي الأمريكي خطوط مبادلة مع أكثر من 12 عملة من أقرانه في العالمين المتقدم والناشئ. لكن في الشهر الماضي في إشارة إلى أن الأسواق كانت في طريقها إلى وضع أكثر توازنا قررت أربعة بنوك مركزية كبيرة تقليص استخدامها لتلك التسهيلات. وأظهرت بيانات حديثة أن البنوك المركزية تمتلك 153 مليار دولار فقط من القروض المستحقة التي حصلت عليها من "الاحتياطي الفيدرالي"، مقارنة بـ 449 مليار دولار في 27 أيار (مايو).

أخيرا، يشير المحللون إلى أن العملة الأمريكية فقدت أيضا ميزة فرق العائد عندما خفض "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة في منتصف آذار (مارس)، وقلص سياسة سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة لتراوح بين صفر و0.25 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2015.

نتيجة لذلك، أصبح الدولار الآن هدفا أقل جاذبية للمستثمرين المنخرطين في ما يسمى تداول المناقلة، على حد قول أوليفيا فرايزر الرئيسة العالمية لأبحاث الأسواق في "بي إن بي باريبا". في السابق كان كثير من المستثمرين يقترضون بعملات ذات عائد منخفض للغاية، مثل الين واليورو، لشراء أصول مقومة بالدولار وهو تداول يجب أن يتفكك الآن، ما يعزز اليورو والين.

الآن المناقشات في مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" حول ما يسمى منحنى العائد الذي يتضمن وضع البنك المركزي حدا أقصى لعوائد سندات الخزانة والتدخل في السوق لإبقائها تحت هذا الحد أوضحت للمستثمرين أيضا أن من غير المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

قال كيت جوكيس، رئيس استراتيجية أسواق الصرف لدى بنك سوسيتيه جنرال: "لقد فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي كل ما يمكن فعله بشكل مفيد لتقويض عملته. بفعله ذلك قدم للعالم معروفا لا جدال فيه".