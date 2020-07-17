الصحة العالمية : 10 % من إصابات كورونا العالمية لعاملين في الصحة

أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، بأن أكثر من 1.3 مليون موظف طبي في جميع أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وبحسب "د ب أ" قال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة: "حتى الآن، فإن حوالي 10 في المائة من جميع حالات "كوفيد19-" على مستوى العالم هي من بين العاملين في مجال الصحة.

وقد وصل عدد الإصابات العالمية التي أشارت إليها جامعة جونز هوبكنز على نطاق واسع إلى أكثر من 13.8 مليون اليوم الجمعة ، بينما وصل آخر عدد لمنظمة الصحة العالمية إلى 13.4 مليون إصابة ، استنادا إلى بيانات أقل حداثة .

وقال تيدروس إن الأطباء والممرضين لا يعرضون حياتهم للخطر فحسب، بل إن العديد منهم يعانون أيضاً من الإرهاق البدني والنفسي الناجم عن أشهر من العمل المجهد للغاية خلال الجائحة.

وقال رئيس المنظمة " إننا جميعا مدينون كثيرا للعاملين فى مجال الصحة".

وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق البحوث لتحسين فهم مدى خطر العدوى بين العاملين في مجال الطب.