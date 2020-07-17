المدققون لن يعضوا الأيدي التي تطعمهم

اعترفت شركة وايركارد للمدفوعات أخيرا بأن 1.9 مليار يورو من أموالها قد لا يكون له وجود من الأصل، وبعد ذلك انهارت الشركة. اتضح أن مدققي حسابات الشركة الألمانية فشلوا على مدى ثلاثة أعوام على الأقل في طلب معلومات حاسمة من بنك في سنغافورة، قالت "وايركارد": إن لديها ما يصل إلى مليار يورو. بدلا من ذلك، اعتمدت "إي واي" EY على مستندات ولقطات شاشة زودتها بها جهة خارجية موثوقة و"وايركارد" نفسها.

بالنسبة لبعضهم بدت القصة مألوفة بشكل ملحوظ. في 2003 كانت الشكوك تحوم حول "بارمالات"، شركة أغذية إيطالية كبيرة. في ذلك الوقت، قال "بنك أوف أمريكا" إنه تم تزييف وثيقة تهدف إلى كشف أن إحدى الشركات التابعة لشركة بارمالات في الخارج لديها 3.9 مليار يورو في حسابها. بعد أيام تم وضع شركة بارمالات تحت الإشراف الإداري. شركة ديلويت، المدقق الرئيس لشركة بارمالات منذ 1999 حتى انهيارها وافقت على دفع 149 مليون دولار للشركة و8.5 مليون دولار للمستثمرين.

لم تكن هذه المرة الوحيدة التي تظهر فيها شركة تدقيق حسابات كبيرة افتقارا ملحوظا إلى الفضول حول كيف وأين احتفظت الشركات الكبرى بأموالها. في 2010 اعترف بنك جيه بي مورجان تشيس بخلط ما يصل إلى 23 مليار دولار من أموال العملاء مع أمواله الخاصة في حساب غير منفصل لمدة سبعة أعوام المدقق التابع لشركة برايس ووترهاوس كوبرز الذي صدق مرارا وتكرارا على أن البنك كان يتعامل بشكل صحيح مع أموال العملاء، تم تغريمه في وقت لاحق 1.4 مليون جنيه استرليني، وهو رقم قياسي لشركة محاسبة بريطانية في ذلك الوقت.

في الوقت نفسه، فرع المملكة المتحدة والعضو الرابع ضمن أكبر أربع شركات محاسبة، "كيه بي إم جي" تورط في فضيحة بسبب عمله لشركة البناء المنهارة كاريليون. تم فرض جزاءات على شركة المحاسبة في 2018 من قبل هيئة الرقابة المحاسبية في المملكة المتحدة بسبب التدهور غير المقبول في جودة التدقيق.

من السهل إلقاء اللوم على المدققين بعد الواقعة. فيما يتعلق بقضية "وايركارد"، تقول شركة إي واي: "إن أطرافا ثالثة، تهدف إلى الخداع، زودت إي واي بمستندات مزورة فيما يتعلق بتدقيق حسابات "وايركارد" لعام 2019 (...) وتقر المعايير المهنية بأنه حتى أقوى إجراءات التدقيق وأطولها قد لا تكشف عن عملية احتيال تواطئي".

لكن مستثمرين يبيعون على المكشوف كانوا يشكون في الشركة منذ أعوام، ويقال إن جيمس فريس الرئيس التنفيذي الجديد لـ "وايركارد" أخبر أعضاء مجلس الإدارة أن عمليات التدقيق الأساسية كان يجب أن تكون كافية لاكتشاف الفضيحة.

مدققو الحسابات لديهم مشكلة مدمجة. الأغلبية العظمى من المعاملات مشروعة ومعظم المديرين صادقون. عادة يريد المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون إجراء عمليات التدقيق بسرعة وتكلفة زهيدة، وأقل قدر من الجلبة حتى تتمكن الشركة من نشر نتائجها والمضي قدما.

"الأربعة الكبار يعدون التدقيق ناجحا إذا تمكنوا من إجراء بعض عمليات التدقيق ووقعوا على انتهائها. إنهم لا يريدون رؤية أي مشكلات"، حسبما يجادل ريتشارد بروكس مؤلف عدد من الكتب حول المحاسبة والتهرب الضريبي. يضيف: "إنهم يشيرون إلى ممارسات التدقيق الخاصة بهم على أنها "للاطمئنان" هذا ما يريدون تقديمه".

هيكل أعمال التدقيق يفاقم هذه المشكلة. يتم توظيف الشركات والدفع لها من قبل الشركات التي تتولى تدقيق حساباتها بدلا من المستثمرين أو المنظمين الذين قد يفضلون نهجا أكثر تشككا. بالنسبة إلى الأربعة الكبار، يعد التدقيق أيضا ذراعا واحدة لشركة أكبر تقدم استشارات مربحة وخدمات ضريبية للشركات نفسها التي تعدها عملاء تدقيق حسابات محتملين.

وقد تم بذل جهود عديدة منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ 21 للحد من تضارب المصالح هذا. حاولت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الحد من الخدمات الأخرى التي يمكن تقديمها لعملاء شركات التدقيق. كما طلب مجلس الإبلاغ المالي، وهو هيئة الرقابة في المملكة المتحدة من الشركات الأربع الكبرى أن تفصل طواعية تكاليف وأرباح أعمال التدقيق الخاصة بها من بقية الأعمال. لكن تلك الخطة، والتشريع الذي يمنح منظم تدقيق الحسابات الجديد السلطة لفرض الانفصال تم تعليقهما خلال جائحة فيروس كورونا.

تشير فضيحة "وايركارد" إلى أن المشكلات تتخطى المجال الأنجلو-أمريكي. ولن يؤدي فصل التدقيق عن الاستشارات إلى تغيير الحوافز التي تدفع المدققين إلى خفض التكاليف وقبول أوامر الإدارة.

"إذا كنت ستجري تدقيق حسابات لمصنع ما، فأنت لا تحسب فقط البراميل"، كما قال شارون باولز الرئيس السابق للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي: "يجب أن تهز البراميل لمعرفة ما إذا كانت ممتلئة". أضاف "لكن لا أحد يعتقد أنه غير المحظوظ الذي سينكشف أمره".

لقد تعبت من قراءة هذه القصص. حان الوقت لإعادة التفكير في الأنموذج بأكمله. نحن نعلم بالفعل أنه عندما يتم القبض على منظمي المصارف، يدفع العامة الثمن. المدققون لن يعضوا طوعا الأيدي التي تطعمهم.