590 ألف وفاة بكورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 590 ألفا و132 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته فرانس برس اليوم وتم تسجيل أكثر من 13 مليونا و385 ألفا و110 إصابات مثبتة في 196 بلدا ومنطقة.

وتم إعلان تعافي سبعة ملايين و547 ألفا و500 من هذه الحالات على الأقل. ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ لا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر. وتم تسجيل 5821 وفاة جديدة و246 ألفا و049 إصابة جديدة في أنحاء العالم. وكانت البرازيل الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة بلغ 1322، تليها الولايات المتحدة مع 974 وفاة ومن ثم الهند (687).

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 138 ألفا و360 من بين ثلاثة ملايين و576 ألفا و430 إصابة. وأعلن تعافي مليون و75 ألفا و882 شخصا على الأقل. وتعد البرازيل البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 76688 من بين مليونين و12 ألفا و151 إصابة. وتليها بريطانيا بـ45119 وفاة من بين 292 ألفا و552 إصابة، ثم المكسيك بـ37574 وفاة من بين 324 ألفا و41 إصابة، وإيطاليا التي سجّلت 35017 وفاة من بين 243 ألفا و736 إصابة. والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان نسبة المصابين من أصل عدد السكان. وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 83622 إصابة، بينما تعافى 78737 شخصا. وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا 204 آلاف و487 وفاة من بين مليونين و906 آلاف و930 إصابة حتى الآن. وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي 154 ألفا و780 وفاة من بين ثلاثة ملايين و639 ألفا و722 إصابة.

وفي الولايات المتحدة وكندا معا، تم تسجيل 147 ألفا و220 وفاة من أصل ثلاثة ملايين و685 ألفا و512 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 47195 من بين مليون و950 ألفا و408 إصابات. وفي الشرق الأوسط سجلت 21927 وفاة من بين 975 ألفا و369 إصابة، وفي إفريقيا 14378 وفاة من بين 664 ألفا و355 إصابة، وفي أوقيانيا 145 وفاة من بين 12819 إصابة. ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.