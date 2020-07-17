طائرة تابعة لشركة "راين إير" تهبط في أوسلو عقب إنذار بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة النروجية هبوط طائرة تتبع شركة "راين إير" في أوسلو عقب تلقيها إنذارا بوجود قنبلة على متنها وهي في الجو، وأشارت إلى أن الحادثة لا تزال مستمرة وفقا لـ "الفرنسية".
ونشر عدد كبير من قوات الأمن في مطار غاردرموين الدولي الواقع على بعد 50 كلم شمال شرق العاصمة النروجية.
وقالت الشرطة على تويتر إن "الوضع لم يحل بعد".
وكانت الطائرة قادمة من لندن، وفق شبكة "إن آر كي" الإعلامية العامة. وأشارت الشرطة إلى أن الهبوط جرى دون مشاكل وأنها بدأت إجلاء الركاب.
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