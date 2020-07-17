سلطات برشلونة تدعو السكان للبقاء في منازلهم بعد ازدياد إصابات كورونا

دعت المتحدثة باسم حكومة منطقة كاتالونيا مريتكسل بودو سكان برشلونة إلى البقاء في منازلهم إلا للضرورة بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقالت بودو للصحافيين "عليهم البقاء في منازلهم ما لم تكن هناك ضرورة للخروج"، بينما أعلنت إغلاق صالات السينما والمسارح وحظر تجمّع أكثر من عشرة أشخاص في المدينة الساحلية وفقا لـ "الفرنسية".
وتشمل التدابير نحو أربعة ملايين شخص في المدينة التي تعد بين أبرز الوجهات السياحية في أوروبا. وسيتعيّن على المطاعم خفض قدرتها الاستيعابية بنسبة 50 في المئة.
كما طُلب من السكان عدم التوجّه إلى منازل أخرى خارج المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد، وذلك لمدة يتوقع أن تستمر لنحو أسبوعين.
وقالت بودو بعد أقل من ثلاثة أسابيع على رفع تدابير العزل في إسبانيا "علينا القيام بخطوة إلى الوراء لتجنّب فرض إغلاق كامل آخر على السكان في الأسابيع المقبلة".
وأضافت أن على السكان "التحرّك سريعا وبشكل حاسم لتجنب الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه في آذار/مارس".
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