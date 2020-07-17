تأمين حقوق غير السعوديين في القطاع الخاص .. وتحمل الدولة التكاليف

أقر مجلس الوزراء تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

كما تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى :

- تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

- وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.

- تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

وبين المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر لا سمح الله.

وأضاف أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكا رئيسيافي تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق