إيران: إعادة فرض تدابير العزل في طهران بسبب الزيادة في الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم إعادة فرض تدابير العزل في العاصمة طهران بدءا من عطلة هذا الأسبوع، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وفقا لـ "الألمانية".
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء "إسنا" عن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية قوله إنه سيجري حظر تنظيم الفعاليات والتجمعات، فضلا عن إغلاق المقاهي ودور تقديم الشاي بدءا من يوم غد السبت.
وأضاف المتحدث بأنه سيجري إلغاء الفعاليات الرياضية باستثناء منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، مشيرا إلى أنه سيسمح لثلت المسؤولين الحكوميين بالعمل من المنزل.
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