وفيات كوفيد - 19 تتخطى 584 ألفا .. وفرنسا تفرض الكمامات من الأسبوع المقبل

جندي بريطاني يعقم منضدة في مركز للفحص في مدينة بلاكبرن. "رويترز" أخذ عينة في موقع فحص على الطريق في مدينة مين الفرنسية. "رويترز"

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم، 584 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 13.5 مليون إصابة، أعلن جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي، أمس في مجلس الشيوخ، أن فرنسا ستفرض وضع الكمامة اعتبارا من الأسبوع المقبل في كل الأماكن المغلقة التي تستقبل جمهورا، خصوصا المحال التجارية، بحسب "الفرنسية".

وقال كاستيكس، في بيانه عن السياسة العامة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، "كنا ننوي فرض ذلك اعتبارا من الأول من أغسطس، ثم أدركت أن هذا الموعد متأخر، لذلك سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الأسبوع المقبل".

وأكد أن وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي إجراء فاعلا للوقاية والحماية.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 584355 شخصا، وتم تسجيل 13582690 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة، وإعلان تعافي 7.4 مليون من هذه الحالات.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية، إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عديدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 137419 من بين 3499291 إصابة، وتعافى 1075882 شخصا على الأقل.

وتعد البرازيل البلد الأكثر تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 75366 من بين 1966748 إصابة، تليها بريطانيا بنحو 45053 وفاة من بين 291911 إصابة، ثم المكسيك بنحو 36906 وفيات من بين 317635 إصابة، وإيطاليا التي سجلت 34997 وفاة من بين 243506 إصابات.

والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة، ولا يأخذ في الحسبان نسبة المصابين من أصل عدد السكان.

وعلى صعيد القارات، سجلت أوروبا 204036 وفاة من بين 2889954 إصابة حتى الآن. وسجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 152001 وفاة من بين 3561231 إصابة. وفي الولايات المتحدة وكندا معا، تم تسجيل 146259 وفاة من بين 3608012 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 46283 من بين 1903551 إصابة، وفي الشرق الأوسط 21592 وفاة من بين 962305 إصابات، وفي إفريقيا 14042 وفاة من بين 645249 إصابة، وفي أوقيانيا 142 وفاة من بين 12393 إصابة.

وأعادت الهند فرض إجراءات العزل على نحو 125 مليون شخص، أي ما يعادل نحو عشر سكانها، بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

وكرمت إسبانيا، وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء، أمس، رسميا، ضحايا الفيروس، فيما تواصل مراقبة أكثر من 120 بؤرة نشطة على أراضيها.

وفي كل القارات، يتسبب الوباء في موجة من إعادة فرض تدابير العزل، إضافة إلى إجراءات جديدة، مثل إلزامية وضع القناع الواقي، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث يلقى قبولا متزايدا، رغم أن جزءا من السكان لا يزال مترددا في استخدامه.

وسجلت الولايات المتحدة البارحة الأولى، أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي أظهرت أن الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم سجلت 67632 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 795 وفاة.

وسجلت ولاية تكساس العدد الأكبر من الإصابات في هذه الحصيلة، مع رقم قياسي يومي بلغ 10790 حالة جديدة.

ومنذ نهاية يونيو، تواجه أقوى دولة في العالم، تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة، راوح عدد الإصابات الجديدة المسجل يوميا ما بين 55 و65 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتحدة يخضع لتدابير عزل للحد من تفشي الوباء.

وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عتبة 150 ألف وفاة، نصفها تقريبا في البرازيل، لتصبح ثاني أكثر منطقة متأثرة بالوباء بعد أوروبا.

وفي البيرو، التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة وتوفي فيها لغاية أمس 12417 شخصا جراء الفيروس، تم تعيين ثالث وزير صحة منذ بداية الوباء.

وفي فنزويلا، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، أنه سيسمح بتحويل قاعة بولييدرو دي كاراكاس، التي كانت تستخدم لاستضافة الحفلات الموسيقية، إلى مستشفى ميداني.

وفي الأرجنتين تم تجاوز عتبة ألفي وفاة مرتبطة بوباء كوفيد - 19.

وأعادت هونج كونج فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي، وأغلقت عديدا من المتاجر، وجعلت وضع الأقنعة الواقية إلزاميا في وسائل النقل العام، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما يهدد بنسف أشهر من نجاح الجهود في احتواء العدوى.