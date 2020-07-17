«الصحة»: المملكة متميزة في رصد حالات التعافي .. واستقرار المنحنى يبشر بالخير

أكدت وزارة الصحة أن الخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة للتعامل مع جائحة كورونا، وبالأخص الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، أسهما في زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة، التي شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيادة تقارب 30 في المائة في القطاع الصحي، بعد إضافة 2800 سرير عناية مركزة في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن رفع السعة السريرية للعنايات المركزة في مختلف مناطق المملكة، أسهم في توفير الرعاية الطبية للمرضى، حيث يتم مراقبة نسب الإشغال من قرب، والتحكم فيها عن طريق افتتاح أسرة جديدة على مدار الساعة.

وبادرت وزارة الصحة منذ بداية ظهور الجائحة، باتخاذ عديد من الإجراءات الاستباقية، وتنفيذ جملة من المبادرات النوعية كان لها الأثر الملموس في التعامل بنجاح مع الجائحة وتخفيف آثارها في الفرد والمجتمع، والإسهام في توفير الرعاية الطبية للمصابين.

وعززت "الصحة" إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة، وتجهيز مراكز المراقبة الصحية، ومعاينة جميع القادمين إلى المملكة، وقياس علاماتهم الحيوية.

فيما تولى مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، القيام باتخاذ عديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، ومراقبة الوضع الوبائي من كثب، بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، إضافة إلى تطبيق التقييم الصحي للقادمين عبر المنافذ، ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 243238 إصابة، بينها 53246 حالة نشطة، منها 2206 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض، أمس، إن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 187622 حالة بشفاء 4574 حالة جديدة، مضيفا أنه تم تسجيل 45 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2370 وفاة.

ودعا المصابين من فئة الأمراض المزمنة وكبار السن إلى عدم التردد في طلب الرعاية الصحية بشكل أسرع حتى تكون النتائج أفضل. وزاد: "لكل من يرعى كبيرا في السن، يجب عليه لبس الكمامة وغسل اليدين والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم مشاركة الأدوات الشخصية".

وأبان أن عيادات تطمن ومراكز تأكد، خدمت 1024489 مستفيدا، منوها بأن علامات الشفاء من فيروس كورونا تتمثل في ذهاب الأعراض ومرور مدة كافية بعد انتهائها، مشددا على أن القرار دائما لدى الطبيب المعالج.

وأكد أن المملكة من ضمن الدول التي تميزت في رصد حالات تعاف مستمرة ومتميزة ومرتفعة، مشيرا إلى من أهم الأمور الوقائية في المرحلة الحالية التقيد بتغطية الأنف والفم وترك مسافات آمنة، موضحا أنه ليس هناك تغيير في البروتوكولات العلاجية خلال الأيام الماضية.

وزاد: "بلغ عدد الفحوص الجديدة 58190 فحصا، ليصل إجماليها إلى 2494873 فحصا".

وأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للمصابين بالأمراض المزمنة والسمنة، تضمنت نصائح لمرضى الأمراض المزمنة، ومنها غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والمواظبة على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، ولبس الكمامة، كما تضمنت الحملة نصائح للمصابين بالسمنة، ومنها اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة، ولبس الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، كما نصحتهم بتحميل تطبيق صحة، واستشارة الأطباء عند الحاجة.

وشارك في الحملة جمعية السكري السعودية الخيرية، وجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي "كلانا"، والجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، والجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل"، والجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة، وجمعية القلب السعودية.