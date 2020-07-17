منتج «خدمات الميزانية» في منصة اعتماد .. تمكين الجهات الحكومية من تنفيذ العمليات إلكترونيا

ستسهم المنتجات في تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خلال الربط الإلكتروني.

قالت وزارة المالية، إن منتج خدمات الميزانية الذي أطلقته ضمن 12 منتجا على منصة اعتماد، سيسهم في تمكين الجهات الحكومية من تنفيذ عمليات الميزانية بشكل إلكتروني، وأيضا توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار.

وكذلك سيسهم المنتج في توحيد الإجراءات وزيادة الكفاءة التشغيلية وسرعة إنجاز عمليات الميزانية، وأيضا مراجعة الالتزام والمساهمة في التحقق من تطبيق الأنظمة والسياسات، فضلا عن قياس الأداء وتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمات.

وأوضحت الوزارة أنه سيكون أثر مساهمة سوق اعتماد عبر مسار المنافسات والمشتريات التي تستفيد منها الجهات الحكومية والقطاع الخاص "المقاولون والموردون"، في تمكين الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل الإلكتروني من سوق اعتماد، والسرعة في أعمال المشتريات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ومعايير الجودة، إضافة إلى توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والتسلم والدفع بشكل إلكتروني.

وأضافت، أن المطالبات المالية ستمكن الجهات الحكومية من تسلم المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص "المقاولين والموردين"، وأيضا التسهيل على القطاع الخاص "المقاولين والموردين" في رفع المطالبات المالية بشكل مباشر، فضلا عن متابعة مراحل دورة الدفع بشكل مباشر، ومراقبة الأداء وقياس مستوى الخدمة من خلال مستويات محددة وتقديم المطالبات المالية من القطاع الخاص. أما منتج خدمات التكامل، فبينت الوزارة أنه سيسهم في الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، والسرعة في الأداء وتطابق البيانات، وإتاحة بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومي. ووضعت المالية مساهمة منتج التقارير والمؤشرات في تمكين الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، ومتابعة الإجراءات والعمليات المالية وفق اتفاقيات مستوى الخدمات، وتوفير القدرات المطلوبة لدعم أعمال إدارة المشتريات والتخطيط المالي. وبشأن منتج أوامر الإركاب في المنصة، أوضحت أنه سيسهم في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي، واختصار الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية والربط المباشر، وإلغاء التعامل مع الخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك علاوة على رفع المطالبات المالية بشكل مباشر، بينما حدد منتج أثر منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات، في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي، وتوفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية للموظف الحكومي.

وأوضحت المالية، أن الضمان البنكي سيسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية، وتقليل الوقت والتكلفة على القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، والربط مع دورة المشتريات الحكومية إلى الدفع والتكامل مع القطاع المالي والمصرفي، وتطوير الإجراءات ومتابعة الأداء وقياس المؤشرات وفق اتفاقيات مستوى الخدمات. تحسين الكفاءة التشغيلية في معالجة عمليات الضمانات البنكية.