«سكني»: إصدار 324.25 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة بنهاية يونيو

يستهدف "سكني" خلال العام الجاري خدمة أكثر من 300 ألف أسرة.

كشف التقرير الشهري الذي أصدره برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة، والمشاريع التي يجري تنفيذها، وشهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من البيانات الأخرى.

وبين التقرير أن أعداد شهادات تحمل القيمة المضافة منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية يونيو، بلغت 324.25 ألف شهادة، منها 42.50 ألف شهادة لمستفيدين خارج الوزارة، و281.74 ألف شهادة لمستفيدين من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وأبرز التقرير استفادة 36.88 ألف أسرة خلال يونيو الماضي، بينها 11.25 ألف أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج منذ مطلع العام 187.25 ألف أسرة، منها 65.13 ألف أسرة سكنت منازلها، فيما فضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

وأشار التقرير إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتها، ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعا، توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، إضافة إلى المشاريع السكنية الجاهزة البالغ عددها 42 مشروعا، بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج "سكني" الإلكتروني، استعراض الأراضي وحجزها إلكترونيا، ضمن 174 مخططا سكنيا يوفر أكثر من 170 ألف قطعة أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبي تطلعاتها وتتناسب مع قدراتها لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا إلى رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في مناطق المملكة كلها من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.