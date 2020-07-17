العمالة المنزلية في السعودية تزيد 1.3 مليون في عامين .. 53 % من الإجمالي سائقون

ارتفع عدد العمالة المنزلية في السعودية 53 في المائة خلال عامين، ليبلغ 3.66 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4 مليون في نهاية الأول من عام 2018، بزيادة تبلغ نحو 1.26 مليون عامل وعاملة غير سعوديين.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، يشكل السائقون 53 في المائة من العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الأول 2020، وعددهم 1.95 مليون سائق.

بينما يعد "الخدم وعمال تنظيف المنازل" ثانيا بين العمالة المنزلية، حيث يشكلون نحو 44 في المائة، وعددهم 1.62 مليون عامل، وبالتالي تشكل المهنتان نحو 97.5 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتشمل العمالة المنزلية في السعودية، تسعة أنواع من المهن، هي: "مديرو المنازل"، "السائقون"، "الخدم وعمال تنظيف المنازل"، "الطباخون ومقدمو الطعام"، "حراس المنازل والعمائر والاستراحات"، "مزارعو المنازل"، "خياطو المنازل"، "الممرضون والصحيون في المنازل"، و"المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل".

وارتفع عدد العمالة المنزلية بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الأول 2018 بشكل رئيس نتيجة ارتفاع "الخدم وعمال تنظيف المنازل" 76 في المائة، ليبلغ عددهم 1.62 مليون، مقابل 921.2 ألف.

أما عدد "السائقين"، فسجل ارتفاعا 43 في المائة "نحو 583 ألف سائق"، ليبلغ عددهم 1.95 مليون، مقابل 1.36 مليون.

وارتفع "الطباخون ومقدمو الطعام" 161 في المائة "29.2 ألف"، حيث بلغوا 47.35 ألف، مقابل 18.15 ألف.

كما سجل "الممرضون والصحيون في المنازل" ارتفاعا 6 في المائة "147 شخصا"، حيث بلغوا 2.69 ألف، مقارنة بنحو 2.55 ألف.

على الجانب الآخر، تراجع عدد "مديري المنازل" 16 في المائة "396 شخصا"، ليبلغوا 2.1 ألف، مقابل 2.5 ألف.

كما انخفض عدد "حراس المنازل والعمائر والاستراحات" 14 في المائة "4.83 ألف حارس"، حيث بلغوا 29.68 ألف حارس، مقارنة بنحو 34.51 ألف حارس.

وتراجع عدد "مزارعي المنازل" 5 في المائة "131 شخص"، حيث بلغوا 2.55 ألف، مقارنة بنحو 2.69 ألف.

وسجل "خياطو المنازل" انخفاضا بنحو 26 في المائة "530 شخصا"، حيث بلغوا 1.48 ألف، مقارنة بنحو 2.01 ألف.

كما انخفض "المدرسون الخصوصيون والمربيات في المنازل" 12 في المائة "617 شخصا" ، ليبلغوا 4.58 ألف بنهاية الربع الأول 2020، مقابل 5.19 ألف بنهاية الربع الأول 2018.



وحدة التقارير الاقتصادية