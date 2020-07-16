عبر نشرة إخبارية يومية .. «أبل» تطلق أولى مدوناتها الصوتية

تعتزم "أبل" إطلاق أولى مدوناتها الصوتية الأصلية بما يشمل خصوصا نشرة إخبارية يومية، في نقلة نوعية للمجموعة الأمريكية، التي كانت تكتفي بدور بسيط في هذا المجال مع منصتها "أبل بودكاست".

وقالت "أبل" في بيان، إن البرنامج الجديد يحمل اسم "أبل نيوز توداي" ويعتمد على تطبيق "أبل نيوز"، الذي يتيح قراءة مقالات من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية، بحسب "الفرنسية".

وتستعرض كل نشرة إخبارية، أبرز التطورات كما عالجتها المقالات الإلكترونية المنشورة عبر التطبيق، بتقديم من صحافيين في "أبل نيوز".

وأوضحت "أبل"، أن النشرة الصوتية الأولى التي طرحتها الخدمة تمتد تسع دقائق، على أن تراوح المدة الوسطية للنشرات بين سبع وثماني دقائق.

وستطرح "أبل نيوز توداي" مدونة صوتية يومية لخمسة أيام في الأسبوع نحو الساعة السابعة بتوقيت نيويورك. وستكون متاحة مجانا، كما الحال مع التطبيق لمستخدمي هواتف "آيفون".

وأطلقت الشركة الأمريكية خدمة "أبل نيوز بلس أوديو ستوريز" التي ستطرح فيها مدونات صوتية يبحث كل منها موضوعا إخباريا منشورا على "أبل نيوز بلس"، النسخة المدفوعة من "أبل نيوز" (9,99 دولار شهريا).

وتمتد كل حلقة في الإجمال بين 15 دقيقة و45، وسيشارك فيها ممثلون محترفون لتكييف السرد على النسق الصوتي. وتعتزم "أبل" طرح نحو 20 حلقة أسبوعيا.

وتتوافر "أبل نيوز" في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، ويتابعها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهريا وفق "أبل".

وتشكل هذه البرامج الصوتية، التي تنتجها "أبل" دون شركاء خارجيين، خطوة أولى للشركة على طريق إنتاج مضامين أصلية على شكل مدونات صوتية.