«تويتر» عن الاختراق الكبير: تعرضنا لهجوم هندسي منظم .. يوم صعب

تعرصت حسابات شخصيات بارزة للقرصنة مثل بيل جيتس وبارام أوباما.

أكدت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر رصدها ما تعتقد أنه هجوم هندسي منسق من أشخاص نجحوا في استهداف عدد من موظفيها القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات، بحسب "الفرنسية".

وقال جاك دورسي المدير التنفيذي لـ"تويتر" في تغريدة له، "يوم صعب لنا في تويتر"، مضيفا "يساورنا شعور مروع إزاء ما حدث. نقوم بالتشخيص وسنشارك كل ما في وسعنا من المعلومات عندما يكون لدينا فهم كامل لما حدث بالضبط".

وأشارت الشبكة إلى أنه يحقق في عملية قرصنة ضخمة لحسابات شخصيات بارزة من إيلون ماسك إلى جو بايدن، تعتقد أنها استهدفت موظفيها للوصول إلى أنظمة داخلية.

ونشرت إعلانات تسعى إلى الإيقاع بالناس وتدعوهم إلى إرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" للمقرصنين، على الحسابات الرسمية لـ "أبل"، "أوبر"، كانييه ويست، بيل جيتس، باراك أوباما، وعديد من الحسابات الأخرى.

وأوضحت "تويتر" أن المقرصنين "استخدموا قدرة الدخول هذه للتحكم بعديد من الحسابات... التي تحظى بمتابعة كبيرة" مضيفة أنها تحقق في "أنشطة خبيثة أخرى قد يكونون قاموا بها، أو معلومات ربما وصلوا إليها".

وجاء في الإعلانات المزورة، التي تم حذفها بشكل كبير، أن أمام الناس 30 دقيقة لإرسال ألف دولار بعملة "بيتكوين"، مع وعد بمضاعفتها.

وأرسل ما مجموعه 12,58 "بيتكوين" - تساوي نحو 116 ألف دولار - إلى العناوين البريدية المذكورة في التغريدات المزورة، بحسب موقع بلوكتشين.كوم، الذي يراقب تحويلات العملات الرقمية.