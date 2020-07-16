بعد أسوأ آداء في التاريخ.. الناتج المحلي الصيني يرتفع 3.2 % في الربع الثاني

يتابع المحللون بدقة تطورات إجمالي الناتج الداخلي الصيني نظرا لوزنه المؤثر في الاقتصاد العالمي.

ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للصين 3.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري بعدما سجل أسوأ نتيجة له في التاريخ مطلع العام الجاري عندما كان وباء كوفيد - 19 يشل الصين، حسب أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات أمس.

ووفقا لـ"الفرنسية"، يتابع المحللون بدقة تطورات إجمالي الناتج الداخلي الصيني نظرا لوزن الصين في الاقتصاد العالمي، على الرغم من بعض التشكيك في هذه الأرقام.

وجاء ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي للصين أكبر من تقديرات مجموعة محللين استطلعت "الفرنسية"، آراءهم وتوقعوا أن يكون 1.3 في المائة.

وكانت الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في كانون الأول (ديسمبر) قبل أن ينتشر في العالم، أول بلد تطلق نشاطها الاقتصادي مجددا، لذلك تعد مقياسا للانتعاش المأمول للاقتصاد العالمي.

لكن وتيرة النمو الفصلي تبقى بعيدة عن تلك التي شهدها عام 2019 (+ 6.1 في المائة) وكانت الأدنى تاريخيا، لكنها تبقى أفضل من النمو في الربع الأول (- 6.8 في المائة) عندما كان وباء كوفيد - 19 يشل البلاد.

ومع ذلك، واصلت بورصتا الصين تراجعهما أمس (بالتوقيت المحلي)، وخسرت بورصة شنغهاي 1.41 في المائة، وبورصة هونج كونج 1.17 في المائة.

وقالت إيريس بانج الخبيرة الاقتصادية من مصرف "آي إن جي" إن "السوق لا تصدق على الأرجح الأرقام" المتعلقة بإجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني.

من جهتها، اعترفت ليو أيهوا متحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاءات بأن الاقتصاد الصيني واجه في مجمل الربع الأول "تحديات خطيرة ناجمة عن كوفيد - 19" داخل الصين وخارجها، موضحة أن النشاط الاقتصادي ما زال تحت الضغط".

أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقد رأت أن تحسن الاقتصاد ناجم عن "النجاح في إدارة الفيروس" وسياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة الصينية. وعلى الرغم من ظهور بؤرة جديدة للمرض في بكين، لم تسجل سوى إصابة واحدة في جميع أنحاء الصين أمس.

وأطلقت عمليات لتحفيز الشراء في عديد من الأقاليم والمدن الصينية عبر تخفيضات وقسائم للتشجيع على الاستهلاك. وتتعافى الصين تدريجيا من الوباء، لكن انعكاساته الاقتصادية هائلة، فقد خسر ملايين العمال وظائفهم وهو عامل يؤثر بشدة في الاستهلاك الداخلي.

وحول تصاعد التوترات مع واشنطن، قالت بكين إنها ستلتزم بالمرحلة1 من الاتفاق التجاري التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة هذا العام، لكنها حذرت من أنها سترد على أساليب التنمر، من واشنطن في وقت تستمر فيه العلاقات بين البلدين في التدهور.

ودعت هوا تشون يينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحضور إلى الصين وزيارة منطقة شينجيانج الواقعة غرب البلاد ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الويغور المسلمة في المنطقة. وجاءت الدعوة ردا على فرض واشنطن عقوبات وإطلاقها اتهامات للصين بإساءة معاملة الأقلية من الويغور المسلمين في المنطقة.

ولدى سؤال المتحدثة عما إذا كانت تلك العقوبات التي فرضتها واشنطن في الآونة الأخيرة ستؤثر في اتفاق التجارة قالت للصحافيين إن الصين تأمل في أن الاتفاق لا يزال قابلا للتطبيق.

وأضافت "دائما نطبق التزاماتنا، لكننا نعلم أن البعض في الولايات المتحدة يقمعون الصين ويتنمرون عليها، وكدولة مستقلة وذات سيادة يتعين على الصين الرد على ممارسات التنمر من الجانب الأمريكي".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأنه في حال كانت التقارير بشأن العقوبات ضد الصين التي تدرسها الولايات المتحدة صحيحة، فإنها "مثيرة للشفقة".

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية ردا على سؤال بشأن تقرير نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء بأن ترمب يستبعد فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين صينيين رفيعي المستوى في الوقت الحاضر، فيما أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة تدرس فرض حظر سفر على أعضاء من الحزب الشيوعي.

وأكدت أنها لا تسعى إلى تحدي الولايات المتحدة أو أن تحل محلها ودعت واشنطن إلى النظر إليها بموضوعية والعودة إلى المنطق السليم في سياساتها تجاه بكين، مؤكدة أن الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن كل ما تفعله الصين يمثل تهديدا، فإن مثل هذا النهج سيتحول إلى حقيقة.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنهاء المعاملة التفضيلية، التي كانت تتمتع بها هونج كونج في التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه وقع قانونا أقره الكونجرس يجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال في مؤتمر صحافي أمس الأول، إن "هونج كونج ستعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين القارية لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة، مشددا على أن مواطني هونج كونج انتزعت حريتهم وانتزعت حقوقهم، وبهذا تكون قد تغيرت نهائيا، برأيي، لأنها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة بعد الآن، وسيغادر كثير من الناس هونج كونج".

وأعلن ترمب من جهة أخرى، أنه وقع على قانون "هونج كونج للحكم الذاتي"، الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة ردا على فرض بكين قانونا للأمن القومي في هونج كونج. ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة المنطقة، التي ينظر إليها على أنها تعوق استقلالية المدينة، والأهم من ذلك أنه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء.

وسارعت بكين إلى الرد مهددة برد انتقامي عبر فرض عقوبات على الولايات المتحدة، إذ قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنه بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة، فإن الصين ستقوم بالرد اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكية المعنية.