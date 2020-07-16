خطاب الكراهية يفجر العلاقة بين «فيسبوك» وكبار المعلنين

كارولين إيفرسون، نائبة رئيس حلول التسويق العالمي في مجموعة فيسبوك. "جيتي"

"فيسبوك" تحب فرش السجاد الأحمر لأكبر معلنيها، حيث تقدم كل شيء من كعك عيد الميلاد إلى رحلات التزلج، ووجبات العشاء في منزل شيريل ساندبرج، كبيرة الإداريين التشغيليين، في وادي السيليكون.

حققت شركة وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا كل إيرادات العام الماضي البالغة 71 مليار دولار من الإعلانات وهي تعمل بجد لبناء علاقات مع كل من العلامات التجارية وشركات الإعلان، من خلال شبكة ودية من المجموعات التي تأتي بناء على الدعوة فقط، وتسمى مجالس العملاء.

بدءا من "مجلس العملاء العالمي" المكون من 12 شخصا في 2011، توسعت هذه إلى 11 منتدى مع عشرات الأعضاء على مستوى العالم.

هذه العلاقات الوثيقة ساعدت "فيسبوك" على تنمية مبيعاتها الإعلانية بقوة، والتغلب على المنافسة، فضلا عن الفضائح البارزة، من تسرب بيانات كامبريدج أناليتيكا إلى البث المباشر لإطلاق نار من أحد الإرهابيين في نيوزيلندا.

قال أحد كبار التنفيذيين في مجال الإعلان وهو عضو سابق في "مجلس العملاء العالمي"، "كان الهدف من هذه الممارسة هو أن الأشخاص الذين هم أكثر الناس اطلاعا من شأنهم أن يكونوا الأشخاص الذين يرجح أن يميلوا نحو الغفران والتعاون أكثر من الاتهامات حول الممارسات التجارية".

لكن العلاقة بين "فيسبوك" ومعلنيها توترت إلى نقطة الانهيار بسبب الضجة حول فشل المنصة في معالجة خطاب الكراهية في أعقاب مقتل جورج فلويد، وقبيل ما يتوقع أن تكون انتخابات أمريكية شديدة الاستقطاب.

عدد من أفضل العلامات التجارية الموجودة في مجالس العملاء التابعة لـ"فيسبوك"، بما في ذلك "كوكا كولا" و"يونيلفر"، انضمت إلى دعوة لمقاطعة منصات الشركة، وأعرب بعض التنفيذيين عن إحباطهم من تكتيكات الشركة الدفاعية. علامات تجارية أخرى، مثل، ديزني وول مارت، بقيت مخلصة.

في حين أن "فيسبوك" تحاول جاهدة تهدئة مخاوفهم، إلا أن كثيرا من المعلنين انتقدوا سرا ممارسة الشركة باستمالتهم خلال الأوقات الجيدة، ومن ثم التوقع أن الطمأنينة - وليس التغيير - ستكون كافية خلال الأوقات السيئة.

قال تنفيذي في مجال التسويق في شركة مدرجة في قائمة فورتشن 100، "إذا خدعتني مرة، فهذا عار عليك، لكن إذا خدعتني مرتين، فهذا عار علي. لا يمكنك أن تطلب المساعدة الكاذبة دائما".

أضاف مسؤول تنفيذي في إحدى الوكالات، وعضو في المجلس، "يجعلون الناس يشعرون بأنهم مميزون، لكن الجميع ربما كان بانتظار الفرصة لمعاقبة فيسبوك. ربما كان هناك اتجاه طويل الأمد للشعور بالإحباط من الشركة مع عدم قدرة أي شخص على التصرف. هذا يمنح سببا شرعيا (للقيام بذلك)".

الشخص الذي بنى شبكة فيسبوك من المجالس هي كارولين إيفرسون، نائبة رئيس حلول التسويق العالمي. تشتمل خلفيتها على المشاركة في تأسيس - ومن ثم طردها من - Pets.com، وهي واحدة من أكبر ضحايا طفرة وانفجار فقاعة الدوت كوم.

لكونها غير معروفة خارج مجال الإعلانات، لديها عدد كبير من المعجبين في الصناعة. وصف أحد التنفيذيين في وكالة إعلانية إيفرسون، بأنها "دبلوماسية بارعة"، مضيفا "تود الجلوس بجانبها في مأدبة العشاء".

ديفيد جونز، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الإعلان "هافاس" Havas الذي كان ضمن أول نسخة من مجلس العملاء العالمي، قال: "إذا نظرت إلى سبب نجاح فيسبوك، فقد لعبت كارولين إيفرسون دورا هائلا في ذلك".

كانت إيفرسون، هي التي حاولت إيقاف الضرر عندما تسارعت أحدث حملة لمقاطعة "فيسبوك"، حيث أرسلت رسالة مكونة من تسع نقاط إلى المعلنين تسلط فيها الضوء على الخطوات التي تتخذها الشركة لمعالجة المخاوف، قبل أن تقوم في وقت لاحق بتنظيم مؤتمرات فيديو عدة مع العلامات التجارية والوكالات.

حدد عدد من المسوقين - بمن في ذلك أشخاص شاركوا في المجالس فضلا عن أشخاص لم يفعلوا - "دليل قواعد فيسبوك" خلال الأزمات، حيث تعقد الشركة اجتماعات طارئة وتجري مكالمات هاتفية لإرضاء المعلنين المعنيين عند انتشار الفضائح عبر وسائل الإعلام.

عضو مجلس العملاء العالمي السابق، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن "فيسبوك" تطلب من الأعضاء توقيع اتفاقية عدم الإفصاح، قال، إن الشركة قد تكشف سرا "عن أشياء على حافة كونها معلومات عامة مهمة مثيرة للاهتمام ومن مصادر سرية داخلية (...) لكن غير قابلة للتداول" بحيث إن عضوية المجموعة أمر ضروري. لكنه وصف المجموعة بأنها "آلية تحكم للتلاعب بالأشخاص (...) للتجاوز عن مشكلات واضحة".

وتحدث بعضهم عن وجود ضغط للامتناع عن انتقاد "فيسبوك" في المحافل العامة.

ريشاد توباكوالا، أحد كبار مستشاري شركة بابليسيس الذي تحدث إلى "فاينانشيال تايمز" بصفته الشخصية، قال عن علاقة الصناعة مع "فيسبوك" بشكل أعم: "هم يعاملون الناس بشكل جيد، ويدعونهم إلى حفلات العشاء، (لكن) يعرضونهم لانتقادات قوية إذا تحدثوا بصراحة". أضاف: "في بعض الأحيان هناك نوع من التنمر في الموضوع (...) منذ متى تطلب شركة من شركة أخرى أن (تتبع) خطاها؟".

إيفرسون رفضت التعليق. قال متحدث باسم "فيسبوك": "أي اقتراح بأننا نسكت شركاءنا هو خطأ قاطع، بينما في الواقع العكس صحيح". أضاف أن فرق "فيسبوك" لديها "تاريخ طويل في العمل مع الصناعة"، مستشهدا بالعمل مع الجمعيات المهنية وشركاء آخرين لتشجيع التعليقات الصريحة حتى نتمكن من الاستمرار في التحسن.

بلمسة شخصية مميزة، نشرت إيفرسون منشورا صادقا على "فيسبوك" الشهر الماضي أظهر ضغط الأزمة الحالية. قالت، إن الشهر الماضي كان "أصعب فترة في مسيرتي المهنية، مع أيام لا نهاية لها وليال بلا نوم ودموع ليست بالقليلة"، ما دفع إلى تدفق الدعم من عدد من كبار التنفيذيين في التسويق.

كما استخدمت الشركة جوانب نفوذ أخرى. في أحد المستندات التي تمت مشاركتها مع المعلنين، التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، أنشأت "فيسبوك" جدولا يقارن مباشرة بين سياساتها وسياسات المنصات الاجتماعية الكبيرة الأخرى. قال المدير التنفيذي في الوكالة: "استراتيجية فيسبوك كانت بالتأكيد جرجرة المنصات الأخرى معها. قالوا - إذا قاطعتنا، فسيتعين عليك تعليق كل شيء".

لكن الجهود حققت نجاحا متباينا. انضم أكثر من ألف معلن الآن إلى المقاطعة.

أشار بعضهم إلى أن السبب في ذلك هو أنه عندما تشاهد جهة معينة وهي تقف إلى جانب سلبي، فإن هذا يمثل خطرا على سمعة العلامات التجارية نفسها، على عكس فضائح "فيسبوك" الأخرى.

قال توباكوالا: "المجالس تهتم (بالقضايا الاجتماعية)، ولا تشعر بالارتياح لأن شيريل تتصل بها. لن يحصلوا على وظائف في "فيسبوك" (في وقت لاحق على الأرجح)، وليس لديهم علاقة ودودة مع كارولين".

مع ذلك، هناك أشخاص لا يزالون يشككون في أن "فيسبوك" ستجري تغييرات ذات مغزى، ما يشير إلى أن معظم المعلنين سينتظرون حلا وسطا قبل أن يعودوا على مضض.

قال عضو المجلس العالمي السابق: "التحدي أمام إيفرسون، سيكون العثور على سرد مقبول للعمل مع المعلنين، حتى يتمكنوا من العثور على سرد مقبول للحفاظ على المال في النظام".