الأسواق تترقب موسم الأرباح بأعصاب مشدودة

تستعد "وول ستريت" لموسم أرباح لا مثيل له، يقدم للمستثمرين نظرة مستقبلية حول الأضرار التي أحدثها فيروس كورونا على كبرى الشركات المدرجة في الولايات المتحدة.

بدأت شركة بيبسي كولا، الإثنين بأرقام أفضل من المتوقع للربع الثاني المنتهي في حزيران (يونيو)، وتبين أن تناول المستهلكين للوجبات الخفيفة في المنزل لم ينتج عنه سوى انخفاض متواضع بـ3 في المائة، في صافي الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض ربحية السهم 18 في المائة.

لكن الأرقام في أماكن أخرى قد تكون أقل ربحية بالنسبة للمستثمرين. من المتوقع أن تعلن الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن انخفاض إجمالي بـ45 في المائة في الأرباح الفصلية، وفقا لمزود البيانات "فاكت سايت" - وهو أكبر انخفاض منذ انخفاض 69 في المائة في الربع الرابع من 2008. ومن المتوقع أيضا أن تعلن جميع القطاعات في المؤشر المرجعي الأمريكي، البالغ عددها 11 قطاعا، عن انخفاضاتها.

قالت ليندسي بيل، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة ألاي إنفيست للسمسرة: "الشركات الأمريكية على وشك أن تعطينا فكرة عن أسوأ ربع لها منذ الأزمة المالية الكبرى".

إذا كانت الأرقام محبطة، فقد لا توافر التوقعات قدرا أكبر من الراحة. وبحسب محللين في بنك أوف أمريكا، فإن نحو 150 شركة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سحبت بالفعل توجيهاتها الرسمية فيما يتعلق بالأرباح، قائلة، إن مسار الجائحة غير مؤكد إلى حد كبير.

قال محللون في بنك أوف أمريكا، "نحن نعيش الآن في فترة تعتيم على المعلومات"، مشيرين إلى أن الفجوة بين أدنى تقديرات المحللين وأعلاها قريبة من المستويات القياسية. في هذا السياق، فإن النتائج التي تجاوزت توقعات المحللين بهامش واسع "قد لا تكون كافية" لتحقيق أداء قوي لسعر السهم.

سيكون التعليق بشأن المستقبل أكثر أهمية من أي وقت مضى، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن علامات على أن الشركات قد بدأت في الاستفادة من التحسينات المؤقتة في البيانات الاقتصادية. قال شوكت بونجلاوالا، مدير محفظة استثمارية لدى "جولدمان ساكس أسيت مانيجمنت"، إن الأرقام الرئيسة "من المرجح أن تكون واضحة للغاية"، إلا أن التوجيه سيكون بالغ الأهمية. قال، "من المهم أن نبحث عما إذا كانت لدينا بعض المؤشرات من الشركات عبر القطاعات (...) حول ما إذا كانت هناك علامات على التعافي".

جوناثان جولوب، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في "كريدي سويس"، قال، "إن قصة موسم الأرباح لن تكون فقط حول ما إذا كانت جيدة أم سيئة؟ بل، من القادر على تجاوز هذه الأزمة بشكل أفضل من الآخرين؟".

من المتوقع أن تنخفض إيرادات الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تزيد قليلا على 10 في المائة، وفقا لـ "فاكت سيت". وأن يسجل قطاع الطاقة أكبر انخفاض، مع انخفاض يزيد قليلا على 40 في المائة، يعكس انهيار أسعار النفط. القطاع الوحيد الذي يستعد للإبلاغ عن ارتفاع في الإيرادات هو الرعاية الصحية، في حين من المتوقع أن يكون قطاع الخدمات قد تجاوز العاصفة إلى حد كبير، مع عائدات ثابتة.

تتحمل الشركات الأمريكية غير المالية ديونا تبلغ نحو عشرة تريليونات دولار، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان بعضها سيكون قادرا على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بخدمة الديون. قال كاسبر إلمجرين، رئيس الأسهم العالمية في "أموندي"، إن السوق تشعر بارتياح نسبي بسبب ارتفاع مستويات الديون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الظروف المالية خفت، وأن الائتمان يبدو وفيرا، لكنه أضاف أنه يشعر بالقلق من أن الشركات في بعض القطاعات تعلق آمالا كبيرة على الانتعاش الاقتصادي السريع.

ستكون المصارف الأمريكية من المجالات التي تحظى بتركيز خاص، ليس فقط لأرقامها الخاصة – التي يعززها التداول وتضعفها عمليات الشطب – بل أيضا للأفكار التي تقدمها في الاقتصاد الأوسع.

كتب جيسي روزنتال، مدير الشؤون المالية الأمريكية في "كريديت سايتس"، في مذكرة صدرت أخيرا للعملاء: "لقد كانت بضعة أشهر صعبة".

قال، "يبقى التعليق والنبرة أمرين مهمين بالنسبة لمستثمري المصارف، ولا سيما أن التأثيرات الأكثر ارتباطا بانكماش الجائحة - خسائر الائتمان - ستستغرق ثلاثة أشهر على الأقل لتزداد حدتها".

ارتفع المؤشر المرجعي الأمريكي نحو 20 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو)، ما يشير إلى أن المستثمرين يعدون هذا الربع متدنيا ويتطلعون إلى حدوث انتعاش.

لكن المكاسب التي تحققت في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توقفت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط استمرار عدم اليقين فيما يتعلق بانتشار الفيروس. وتستمر كثير من الولايات الأمريكية في النضال من أجل إبقاء حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19 تحت السيطرة.

في الوقت نفسه، السوق باهظة الثمن، ويحذر بعض المحللين ومديرو الصناديق من أن التفاؤل في غير محله. يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنحو 22 ضعف الأرباح المتوقعة للشركات المكونة له هذا العام، وهو أعلى بكثير من متوسطها البالغ 17 مرة على مدى خمسة أعوام.