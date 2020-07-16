على المستثمرين إعداد المحافظ استعدادا لأزمة ديون

الارتفاعات المدفوعة بالسيولة جذابة بشكل خادع ويغلب عليها أن تؤدي إلى اتخاذ مخاطر مفرطة.

الضغط المالي بسبب كوفيد - 19، أمامه مسافة طويلة قبل أن ينتهي. ينبغي للمستثمرين الاستعداد لانتشار عدم السداد إلى ما هو أبعد كثيرا من الشركات والمقترضين السياديين الأضعف، في ساعة حساب تهدد بجر الأسعار إلى الأدنى.

لا يزال هناك وقت لاستباق هذا الاتجاه. بدلا من شراء الأصول بتقييمات منفصلة بشكل مذهل عن أساسيات الشركات والأساسيات الاقتصادية الكامنة، ينبغي للمستثمرين التفكير كثيرا في قيمة الاسترداد لأصولهم وتعديل محافظهم وفقا لذلك.

حتى الآن، على الرغم من وجود علامات على تصاعد الضغط على الشركات والميزانيات العمومية العامة، إلا أنه تم احتواء عدم السداد إلى حد كبير لبعض القطاعات الأكثر تضررا.

لكن الإحساس بأننا لم نشهد الأسوأ حتى الآن، يغذي التهاون بين المستثمرين من جميع الشرائح. ظهر جيل جديد من مستثمري التجزئة الذين ساعدوا الأسهم في مسيرتها إلى الأعلى بلا هوادة.

لنقارن تفاؤل المستثمرين مع حذر الشركات. في حين أن كثيرا من الحكومات المركزية تركز على إعادة فتح الاقتصادات، التي تم إغلاقها لاحتواء انتشار الفيروس، إلا أن معظم الشركات بقيت حذرة. لا يزال كثير منها تتطلع إلى خفض إنفاقها أكثر.

هذا الحذر كان بتشجيع من عودة الإصابات في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة اختارت أغلبية الولايات الآن إيقاف خططها لتخفيف الإغلاق، أو عكسها. وهناك أسباب لا تحصى تجعل الشركات والمستثمرين يتقدمون بحذر. يحذرنا خبراء الصحة من الإفراط في التفاؤل بشأن ابتكار لقاح، وإذا حكمنا استنادا إلى المناطق الأكثر تضررا، فإن كثيرا من الناس فوق الحد لم يتقبلوا حتى الآن بالشكل المناسب تهديد الإصابة ومواءمة سلوكهم مع المخاطر التي تواجه المجتمع.

مثل هذه الخلفية الاقتصادية الضعيفة وغير المؤكدة، تقلل رغبة وقدرة المقترضين على الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وينطبق هذا بشكل خاص على القطاعات الضعيفة مثل الضيافة وتجارة التجزئة، وعلى الدول النامية التي تتمتع بقدر أقل من الحماية المالية ومجال محدود لمرونة السياسة.

هناك منذ الآن كثير من العلامات المثيرة للقلق: وتيرة قياسية لعمليات إفلاس الشركات، وفقدان الوظائف الذي ينتقل من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى الشركات الأكبر، وحالات تأخير مطولة في مدفوعات العقارات التجارية، وتخلف مزيد من الأسر عن دفع الإيجارات والاستمرار في تأجيل مدفوعات البطاقات الائتمانية، وثلة من الدول النامية تؤخر سداد الديون.

مع ذلك، استنادا إلى مجموعة من مؤشرات السوق، يظهر المستثمرون قلقا غير كاف. يستمر بعضهم في توقع انتعاش حاد على شكل V، اعتمادا على أن لقاحا منتظرا، أو زيادة في مناعة السكان، يمكن أن تسمح باستئناف سريع للنشاط الاقتصادي الطبيعي. ويعتمد آخرون على مزيد من الدعم من الحكومات والبنوك المركزية والمنظمات الدولية.

لكن إجراءات الدعم من صناع السياسة تعد واسعة النطاق بالفعل، بما في ذلك تأجيل المدفوعات، والتحويلات النقدية المباشرة، وإعفاء العقود، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، ومشتريات سندات الشركات. كذلك وافقت مجموعة العشرين على "مبادرة تعليق خدمة الديون" للدول النامية الأكثر فقرا.

على الرغم من أنها ملحوظة، إلا أن مثل هذه الإجراءات لن تحمي المستثمرين من مشاركة بعض خسائر رأس المال، سواء كان ذلك بسبب إفلاس الشركات، أو حاجة الدول النامية إلى أكثر من أموال استثنائية من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف. وأوضح كثيرون منذ الآن أنهم يتوقعون "مشاركة القطاع الخاص". هذا من المحتمل أن يعني، على أقل تقدير، تعليق الفوائد والمدفوعات الرئيسة على المدى القصير.

في حين أن الانتعاش السريع للدخل أو مزيد من الهندسة المالية من غير المرجح أن يمنعا ارتفاعا في عدم السداد، إلا أن أفضل ما يمكن أن نتمناه في عدد متزايد من الحالات قد يكون إعادة هيكلة تعاونية وطوعية ومنظمة، مثل تلك التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي في الإكوادور.

المفاوضات المعقدة بين الأرجنتين ودائنيها تثبت أن مثل هذه الصفقات بعيدة عن كونها سهلة، خاصة بالنظر إلى قلة التماسك بين الدائنين. لكن البديل - العجز الفوضوي - يدمر قيمة أكبر بكثير بالنسبة للمدينين والمستثمرين.

الضرر المحتمل لا يقتصر على التمويل. الاضطرابات في أسواق رأس المال يمكن أن تؤدي أيضا إلى تقويض الانتعاش الاقتصادي البطيء بالأصل من خلال جعل المستهلكين أكثر ميلا للاقتصاد في النفقة، بسبب قلقهم بشأن فرص عملهم، ومن خلال تشجيع الشركات على تأجيل خطط الاستثمار بانتظار توقعات اقتصادية أوضح.

تحدي الاستثمار ربما يتحول في الأشهر المقبلة من ركوب موجة استثنائية من السيولة، رفعت تقريبا جميع أسعار الأصول، إلى عبور تصحيح عام في الأسعار وعدم سداد فردي معقد.

لا عجب إذن، أن عددا متزايدا من شركات إدارة الأصول تجمع الأموال على أمل نشر استراتيجية استثمار مزدوجة. الأولى: تتضمن انتظار تصحيح لتقوم بشراء الشركات القوية للغاية التي تتداول بأسعار رخيصة للغاية. والأخرى: تتضمن المشاركة في تمويل إنقاذ منظم بشكل جيد، وإعادة هيكلة الديون والإقراض المضمون في الوقت الذي تسعى فيه الدول، وبعض الشركات المفلسة، إلى إعادة التنظيم والتعافي.

الارتفاعات المدفوعة بالسيولة جذابة بشكل خادع، ويغلب عليها أن تؤدي إلى اتخاذ مخاطر مفرطة. هذه المرة، مستثمرو التجزئة في المقدمة والوسط. لكن المرحلة التالية هي التي ينبغي أن نفكر فيها منذ الآن. وهذا يتطلب تدقيقا أكثر حذرا بكثير من المستثمرين مما تطلبته الأشهر القليلة الماضية.





كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز والرئيس المنتخب لكلية كوينز في جامعة كامبريدج.