"اللجين" تلغي مذكرة تفاهم للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية

أعلنت شركة اللجين القابضة عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعه بتاريخ 04-07-2019 مع الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية، ويعتبر (موبي) من أشهر منتجاتها وذلك نظراً لعدم الوصول لإتفاق بين الطرفين لتنفيذ الاستحواذ موضوع المذكرة.

وقالت الشركة بأنه لا يوجد أي أثر مالي على قوائم الشركة ولا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.