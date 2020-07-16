مكاسب طفيفة للأسهم السعودية بنهاية جلسة الأسبوع

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم على ارتفاع هامشي، حيث تباين أداء الأسهم القيادية في الوقت الذي تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في موجة الارتفاع، حيث سجلت العديد منها مستويات هي الأعلى منذ عام ومنها أسهم شركة شمس و أكسا التعاونية، والتعاونية بالإضافة إلى تسجيل أسهم بحر العرب و سدافكو و "ام آي أس" أعلى مستوى لهم منذ الإدراج.



وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7426 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 8 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.74 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 272 مليون سهم.



وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، فقد صعدت أسهم جبل عمر بنحو 5 في المائة، تلته أسهم بنك ساب 2.6 في المائة، و كذلك مصرف الراجحي 0.17 في المائة، في المقابل تراجعت أسهم شركة "اس تي سي" بنحو 0.7 في المائة لتواصل التراجع وللجلسة الخامسة على التوالي، كذلك تراجع كل من أسهم البنك الأهلي و إتحاد الاتصالات.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي في الصدارة أسهم شركة تهامة للإعلان و بحر العرب والتي قفزتا بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة أبو معطي بمكاسب 6.8 في المائة، وتأتي مكاسب أسهم شركة تهامة بعد موافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنحو 100 مليون ريال عن طريق حقوق الأولوية.

في المقابل، تراجعت أسهم 83 شركة، تصدرها أسهم شركة أسلاك 2.1 في المائة تلته أسهم شركة تكوين المتراجعة 1.9 في المائة و كذلك مكة للإنشاء 1.5 في المائة.