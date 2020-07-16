3 صفقات خاصة في السوق السعودي بقيمة 101 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 3 صفقات خاصة بقيمة 101 مليون ريال، وبعدد أسهم بلغت 984 ألف سهم تمت على شركة بوبا العربية و المدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7428 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 5.28 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 251.1 مليون سهم.