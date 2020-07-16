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أسواق الأسهم- السعودية

3 صفقات خاصة في السوق السعودي بقيمة 101 مليون ريال

«الاقتصادية» من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 3 صفقات خاصة بقيمة 101 مليون ريال، وبعدد أسهم بلغت 984 ألف سهم  تمت على شركة بوبا العربية و المدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7428 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 5.28 مليار  ريال تمت عبر تداول نحو 251.1 مليون سهم.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

بوبا العربية

102.6

328,125

33,665,625

بوبا العربية

102.6

328,125

33,665,625

بوبا العربية

102.6

328,125

33,665,625
 
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سمات

2020

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