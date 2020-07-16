فرض وضع الكمامات في الأماكن العامة اعتبارا من الأسبوع المقبل في فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في مجلس الشيوخ أن فرنسا ستفرض وضع الكمامة "اعتبارا من الأسبوع المقبل" في كل الأماكن المغلقة التي تستقبل جمهورا "وخصوصا المحلات التجارية" بحسب "الفرنسية".

وقال كاستيكس في بيانه عن السياسة العامة أمام أعضاء مجلس الشيوخ "كنا ننوي فرض ذلك اعتبارا من الأول من أغسطس. ... أدركت أن هذا الموعد متأخر لذلك سيدخل المرسوم حيز التنفيذ الأسبوع المقبل".

وأكد أن "وضع الكمامات يشكل مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي إجراءً فعالاً للوقاية والحماية".