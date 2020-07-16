"عمومية أسلاك" توافق على تخفيض رأس مال الشركة إلى 351 مليون ريال

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 438 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المصدرة بعد تخفيض رأس المال 35 مليون سهم بمعدل تخفيض سهم واحد لكل خمسة أسهم، وأوضحت الشركة أن الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هى إلغاء عدد 8,8 مليون سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى .

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة في نهاية ثانى يوم تداول يلى إنتهاء فترة إعتراض الدائنين .