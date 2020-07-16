"تداول": احتساب نسبة التذبذب لسهم "تهامة" على أساس سعر 19.26 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة يوم الأربعاء 24 /11 /1441هـ الموافق 15 /07 /2020م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 25 /11 /1441هـ الموافق 16 /07 /2020م على أساس سعر 19.26 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في محافظ المساهمين يوم الإثنين بتاريخ 29 /11 /1441هـ الموافق 20 /07 /2020م.