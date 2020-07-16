تقرير: الاستثمار في الشركات الناشئة السعودية ينمو 102 % خلال النصف الأول

الاستثمار الجريء في المملكة نما بوتيرة أسرع من النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كشف تقرير الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020، الصادر أمس، عن شركة MAGNiTT، أن الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة حقق نموا تجاوز 102 في المائة بإجمالي وصل إلى أكثر من 365 مليون ريال في 45 صفقة خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من 2019، لتواصل بذلك المملكة للعام الثاني على التوالي بموقعها في المرتبة الثالثة من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في النصف الأول من 2020 تجاوز إجمالي المجموع في عام 2019 بأكمله الذي بلغ أكثر من 250 مليون ريال ما يجعل 2020 أعلى عام من حيث إجمالي قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة.

وقال التقرير: "إنه بهذه الزيادة، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة قد نما بوتيرة أسرع بكثير من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ17 نسبة 35 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في المملكة 102 في المائة".

وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضا بلغ 8 في المائة خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بينما سجلت المملكة زيادة 29 في المائة.

وتأتي الزيادة في قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات رغم جائحة فيروس كورونا، إذ شهدت المملكة خلال النصف الأول من عام 2020 عديدا من الجولات الاستثمارية الكبيرة، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة «جاهز» بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة «نعناع» بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية «نون» بقيمة 48.7 مليون ريال، وبذلك حافظ قطاع التجارة الإلكترونية على هيمنته بوصفه أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات 67 في المائة وإجمالي عدد الصفقات 22 في المائة.

وقال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء: "إنه لطالما كانت المملكة سوقا جاذبة لرواد الأعمال داخل المملكة وفي المنطقة في ظل ضخامة سوقها ونتيجة للجهود والمبادرات الحكومية التي أطلقت خلال الأعوام الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 لتشجيع الابتكار ونمو الشركات الناشئة التي استمرت خلال جائحة فيروس كورونا، وبذلك تحسنت منظومة الاستثمار الجريء لتتماشى مع هذه التطورات ما جعل المملكة من أسرع بيئات العمل نموا في المنطقة".

يذكر أن "منشآت" تحرص على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة وتسخير استغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة.

وتعد شركة MAGNiTT إحدى المنصات العالمية المتخصصة في بيانات الشركات والمشاريع الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ضمن مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص.

