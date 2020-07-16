زيوت أساس أرامكو السعودية .. القيمة والتكامل في إنتاج الطاقة

استطاعت أرامكو السعودية من خلال خبراتها التي امتدت عبر عقود من الزمن، وبنيتها العلمية المتقدمة، مواكبة النمو والتطور، بما يعزز التكامل في جميع أعمالها وتحقيق النمو المستدام من خلال الموازنة بين العوائد الاقتصادية، والقدرة على توفير فرص للمجتمعات التي تلامس حياتها وتؤثر فيها يوميا.وكجزء من تكامل أنشطة الشركة في كل ما يتعلق بإنتاج وتوريد الطاقة الموثوقة، يأتي من بين تلك الأنشطة تطوير القدرات الإنتاجية في قطاع زيوت الأساس، وهي منتجات حيوية تخدم المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتحقق معها كثيرا من الأهداف، وفي مقدمتها توظيف التقنية في إنتاج هذه الزيوت التي تعد عنصرا أساسا في صناعة زيوت التشحيم، وتوفير منتجات عالية الاستهلاك على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.وتضيف جودة زيوت الأساس، التي تنتجها أرامكو السعودية، بعدا آخر للعلامة التجارية القوية للشركة ومنتجاتها، ذلك أن الخام الأساس لهذه الزيوت يأتي جزئيا من النفط السعودي المعروف باحتوائه أقل بصمة من انبعاثات الكربون.وطرحت الشركة ثلاثة أنواع من زيوت الأساس تحمل علامتها التجارية، وهي: أرامكو ديورا، وأرامكو بريما، وأرامكو ألترا. وفي سياق تعزيز التعاون بين الشركات المنتسبة لأرامكو السعودية فيما يتعلق بطرح هذه الزيوت وتسويقها تحت علاماتها التجارية، تم تطوير تحالف بين شركات زيوت الأساس التابعة للشركة. ونجحت زيوت الأساس، التي تنتجها الشركة، في اجتياز جميع اختبارات الجودة من كلا الجهتين الفنيتين في مجال صناعة زيوت التشحيم، وهما: معهد البترول الأمريكي والجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات.وفي سياق جهودها لتطوير وتوظيف تقنيات حديثة، نجحت أرامكو السعودية في إتمام برامج اختبار شاملة أثبتت قابلية الارتباط بين زيوت الأساس من المجموعة الثانية من مرافق التصنيع التابعة لها حول العالم. وشملت تلك البرامج جميع مواصفات زيوت محركات السيارات، مع تجربة في استخدامات الزيوت الصناعية وزيوت التروس.ويبرز ذلك التطوير فيما تظهره زيوت أساس الفئة الثانية من كفاءة في مختلف اختبارات محركات معهد البترول الأمريكي والجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات، عبر عدد من المقاييس، بما في ذلك الأكسدة ومقاومة التآكل، وتشكل الرواسب باستخدام تقنيات مضافة ملائمة.من جهتها، تعمل الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تضم "موتيفا، لوبريف، إس أويل" ضمن تحالف زيوت الأساس باستمرار على تطوير أعمالها في تصنيع وتوزيع زيوت الأساس، ما يفتح مزيدا من الآفاق للمضي قدما في هذا المجال الذي يشهد تطويرا مستمرا في المنتجات التي تهم المستهلكين على مستوى العالم.