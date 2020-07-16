محللون: ضغوط الجائحة جعلت فرص نمو الصخري الأمريكي محدودة وغير مربحة

سجلت أسعار النفط الخام، ارتفاعا بفعل التفاؤل بتحسن مؤشرات الطلب في ضوء بيانات تقلص المخزونات الأمريكية والنجاح في مقاومة التأثيرات السلبية الواسعة لعودة انتشار فيروس كورونا مجددا في عديد من دول العالم.

وجاء الارتفاع متزامنا مع التوصيات الختامية لاجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، التي أعلنت بيانات جديدة مستوى الامتثال لخفض الإنتاج، إضافة إلى توصيات بشأن الجدول الزمني للتخفيضات مع حلول موعد تخفيف التخفيضات الشهر المقبل بإضافة مليوني برميل يوميا.

ويقول لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون، إن المنتجين في "أوبك +" يمضون قدما في برنامج تخفيض الإنتاج التدريجي في ضوء ارتفاع امتثال "أوبك +" بشكل كبير في حزيران (يونيو) الماضي، ما ساعد على تشديد الرقابة على الأسواق.

وأوضح المختصون أنه على الرغم من تجدد المخاوف جراء انتشار الوباء وتأثر الطلب إلا أن المنتجين يقاومون العوامل العكسية في السوق من خلال تعزيز الامتثال لخفض الإنتاج ودعم الثقة والتماسك في الجهد الجماعي للمجموعة بهدف التأثير إيجابيا في السوق وعلى مستوى الأسعار.

وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج عقدت ثاني اجتماعاتها الشهرية على التوالي في ظل أوضاع متوترة في السوق وتقلبات سعرية متلاحقة، مثمنا جهود السعودية في التواصل مع العراق ونيجيريا لتشجيعهما على الالتزام الصارم بتخفيضات الإنتاج وتجنب تضخم المعروض وتفادي عودة حالة حرب الأسعار بين المنتجين.

وأضاف أن التنسيق والعمل الجماعي للمنتجين سيظل هو كلمة السر في النجاح والاستمرارية نحو تحقيق السوق المتوازنة، وهو ما أبرزه تقرير "أوبك" السنوي الأخير الذي شدد على أن التعاون التاريخي بين الدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" ساعد سوق النفط، وبالتالي الاقتصاد العالمي، على التغلب على التحديات الأخيرة غير المسبوقة في تاريخ الصناعة التي ظهرت مع تفاقم جائحة كورونا، التي ضربت كل اقتصادات دول العالم.

وتقول الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن المنتجين في "أوبك" وخارجها على قناعة بأن السوق على الطريق الصحيح وأن تعافي الأسعار وتقلص المخزونات وتوازن العرض والطلب سيحدث تدريجيا ومرتبط بشكل كبير بسرعة الخطوات المتخذة والحلول الفاعلة في السيطرة على الجائحة. ولفتت إلى أن "أوبك +" تستهدف تخفيف قيود الإنتاج من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول آب (أغسطس) المقبل، وسط روح من التعاون بين المنتجين بشكل جيد وتجاوب واسع في الدعوات إلى تحسين مستوى الامتثال، لافتة إلى أن بعض المنتجين يتطلعون إلى زيادة الإنتاج بسبب الضغط الشديد على الميزانية ومخاوف زيادة المنتجين من خارج "أوبك +" وتأثيرها في الحصص السوقية.

ومن ناحيته يوضح ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت الدولية، أن هناك رغبة قوية في الحفاظ على تحالف "أوبك +" متماسك معا والحفاظ أيضا على معدلات الامتثال عالية وهي علامات مطمئنة للسوق وتجنبه بالفعل كثيرا من الاضطرابات خاصة أن هناك بالفعل تحسنا مستمرا وإن كان بطيئا في أساسيات العرض والطلب العالمي في سوق النفط العالمي.

وذكر أن الشكوك وحالة عدم اليقين مركزة بالأساس على تعافي الطلب خاصة أن حالات الإصابات الجديدة بالوباء لا تزال مرتفعة في 16 دولة تمثل 70 في المائة من الطلب العالمي على النفط الخام وتحديدا مع تنامي مخاوف الإغلاق الاقتصادي في الأسواق الكبيرة مثل، كاليفورنيا، تكساس، وفلوريدا مشيرا إلى أن أحدث بيانات بنك أوف أمريكا تؤكد أن الانتعاش في الطلب على النفط في عديد من الاقتصادات الناشئة ما زال بطيئا. بدوره، يقول أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن ضغوط الجائحة جعلت فرص نمو النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة محدودة وغير مربحة في ظل المستوى الحالي حول 40 دولارا للبرميل، لافتا إلى بيانات صادرة عن "ستاندرد تشارترد" تؤكد حاجة السوق إلى أسعار نفط فوق 50 دولارا للبرميل في وقت قريب نسبيا لإحداث توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن المؤثرات الصعودية والهبوطية على الأسعار تكاد تكون متوازنة ما يضيف أعباء واسعة على الجهات البحثية والتحليلية في تحديد توقعات ومسار الأسعار حتى على المدى القصير منوها إلى أن الإنتاج عالي التكلفة يكافح دون شك من أجل الاستمرار ويأمل في خطوات أوسع من "أوبك +" لدعم الأسعار من أجل عودة ضخ الإمدادات بالمستوى الكثيف بما يقارب مستوى ما قبل الجائحة.

ومن ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط 2 في المائة أمس بدعم من هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن المكاسب قيدها تحرك "أوبك" وحلفائها نحو تقليص تخفيضات الإمدادات بدءا من آب (أغسطس) مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من جائحة فيروس كورونا. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1 في المائة، لتسجل عند التسوية 43.79 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 91 سنتا، أو 2.3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 41.20 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دفعة بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب، "التقرير يوحي بأننا سنرى مزيدا من الانخفاضات في المخزونات في الأسابيع المقبلة"، سنشهد تراجعا في الإمدادات والسوق تشير إلى أننا سنحتاج إلى مزيد من النفط قريبا، ربما في آب (أغسطس).

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك +"، الإنتاج منذ أيار (مايو) بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أو 10 في المائة من المعروض العالمي، بعد أن دمر الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وبعد تموز (يوليو)، من المتوقع أن تتقلص التخفيضات الإنتاجية إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول (ديسمبر).

ولقيت أسعار النفط دعما أيضا من بيانات أولية واعدة بشأن لقاح محتمل لمرض كوفيد - 19، لكن قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى تبقي على التوتر بين المتعاملين.

