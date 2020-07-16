وكالة الطاقة: التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة "الطاقة الدولية" أمس، إن التوازن يعود تدريجيا إلى أسواق النفط العالمية بعد الصدمات التي شهدتها أثناء الإغلاقات، التي فرضتها الحكومات حول العالم لاحتواء فيروس كورونا.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف بيرول أنه من المتوقع أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت 7.5 مليون برميل إلى 531.69 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة سجلت انخفاضا حادا الأسبوع الماضي، وهو ما يعود لأسباب منها، تراجع واردات الخام بشكل ملحوظ.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من تموز (يوليو) إلى 531.7 مليون برميل، وذلك مقارنة بتقديرات محللين في استطلاع أجرته "رويترز" لهبوط قدره 2.1 مليون برميل.

وصعدت أسعار النفط على خلفية تلك الأنباء، وفي الأسابيع الأخيرة، عادت واردات الولايات المتحدة النفطية من المكسيك إلى مستويات أقرب للمعتادة عند 490 ألف برميل يوميا، وذلك بعد زيادة مفاجئة إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام في الفترة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت بمقدار 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات لنزول قدره 643 ألف برميل.

في غضون ذلك، تراجع الطلب على البنزين بشكل طفيف، إذ أعاد مزيد من الولايات الأمريكية، فرض إجراءات إغلاق في الوقت الذي قفزت فيه أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا من جديد.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 453 ألف برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.5 مليون برميل. لكن البيانات أظهرت أن مخزونات نواتج التقطير في ساحل الخليج ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 58.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

