6.7 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو

حقق إنفاق المستهلكين في السعودية تراجعا من خلال الإنفاق عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 تموز (يوليو) بنحو 35.9 في المائة "3.76 مليار ريال"، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 4 يوليو الماضي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع جاء بعد أسبوعين من النمو، ليبلغ نحو 6.7 مليار ريال، مقارنة بـ10.46 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.

وكان إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع سجل نموا في آخر أسبوعين قبل الأسبوع الماضي، حيث نما بنهاية الأسبوع المنتهي في 4 يوليو بنحو 13.9 في المائة وكذلك 26.6 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو الماضي.

ومن الملاحظ أن ارتفاع حجم الإنفاق بهذه الوتيرة خلال تلك الفترة، يعود إلى تسارع المستهلكين في شراء احتياجاتهم قبل البدء في تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي بلغت 15 في المائة، ودخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الحالي.

ويأتي تراجع إنفاق المستهلكين عبر انخفاض المبيعات عبر نقاط البيع لجميع القطاعات خلال الأسبوع، تصدرها قطاع المجوهرات بنحو 71.8 في المائة، تلاه قطاع مواد التشييد والبناء بنحو 55.9 في المائة، ثم قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنحو 56.2 في المائة.

في حين شهدت ثلاثة قطاعات تراجعا في مبيعات نقاط البيع للأسبوع الثاني على التوالي، وهي كل من قطاع مواد التشييد والبناء وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وأخيرا قطاع النقل.

ورغم تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، إلا أنه يعد أعلى من متوسط الإنفاق الأسبوعي منذ بداية العام حتى مايو الماضي البالغ 5.9 مليار ريال تقريبا.

وتأثر المعدل في إنفاق شهري أبريل "أقل إنفاق عبر نقاط البيع في نحو عامين" وكذلك مايو، مع الأخذ في الحسبان استمرار دخول عديد من القطاعات التجارية في إلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني من خلال الخطة الزمنية لوزارة التجارة، التي ستشمل جميع القطاعات التجارية بنهاية أغسطس المقبل، وهذا من شأنه زيادة في استخدام أجهزة نقاط البيع بدلا من عمليات الشراء بالأوراق النقدية.

وبحسب آخر البيانات الشهرية، فقد نمت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 45 في المائة خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيم العمليات نحو 23.45 مليار ريال مقارنة بنحو 16.17 مليار ريال لشهر أبريل الذي سبقه، ومقارنة بالفترة المماثلة فهي متراجعة بنحو 15.7 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية