أضواء على السنوات المظلمة بين الحربين العالميتين

كتاب "نوفمبر 1918" كتاب "الكل ضد الكل"

التاريخ الأوروبي بين الحربين العالميتين يحتوي على فخين للشخص غير المطلع. الأول هو غريزة قراءة التاريخ إلى الوراء. فحيث إننا نعلم أن الفترة انتهت بوقوع أكثر الحروب تدميرا في التاريخ، فمن المغري أن نستنتج أن هذه النتيجة كانت مقدرة في الأحداث التي وقعت قبل عشرة أعوام أو 20 عاما. الحتمية التي من هذا القبيل في الأغلب ما تأتي مع افتراض أنه كان هناك شيء لا مفر منه بشأن انهيار جمهورية فايمار الديمقراطية في ألمانيا، التي كان سقوطها في عام 1933 واستبدالها بالديكتاتورية النازية من العوامل الرئيسة في الانجراف إلى الحرب.

الفخ الآخر هو الميل إلى إجراء مقارنات مفرطة بين عصر ما بين الحربين ومشكلات عصرنا. لا شك أن الحكام الاستبداديين والقوميين الديماغوجيين صعدوا إلى الصدارة في عصر ما بين الحربين، كما في عصرنا. تراكمت الأزمات الاقتصادية وفقدت النزعة الدولية مصداقيتها. لكن لا توجد حقبتان متماثلتان. كما يلاحظ بول جانكوفسكي: "الأنظمة الديكتاتورية العدوانية والتحدي الأيديولوجي الذي قدمته الشيوعية والفاشية أعطت (الثلاثينيات) وجها فريدا، في حين أن شبح الأزمة البيئية والانتشار النووي وغابة الفضاء الإلكتروني تمنح تمييزا غير مرحب به لعقدنا الحالي".

كتاب جانكوفسكي "الكل ضد الكل" وكتاب "نوفمبر 1918" من تأليف روبرت جيروارث هما من أكثر كتب التاريخ إثارة عن فترة ما بين الحربين التي نشرت في السنوات الأخيرة. كتاب جانكوفسكي يذهب إلى ما وراء أوروبا، حيث يتتبع التطورات في الصين واليابان والولايات المتحدة. وهو يسلط ضوءا قيما ومفصلا على الفصول الأقل شهرة مثل فشل محادثات نزع السلاح في جنيف والمؤتمر الاقتصادي العالمي في لندن عام 1933.

من جانب آخر، كتاب جيروارث هو محاولة لتصحيح ما يسميه "صورة من جانب واحد للغاية لفايمار كجمهورية ولدت ميتة"، وهي قراءة تحجب، في رأيه، حقيقة أن ثورة 1918 أنجبت أكثر دولة تقدمية حتى تلك المرحلة في تاريخ ألمانيا الموحدة. في السنوات الأربع الأولى من حياتها، واجهت جمهورية فايمار عددا لا يحصى من التحديات التي تهدد استقرارها، ثم برزت بحلول عام 1923 في حالة "كان فشل الديمقراطية سيبدو أقل احتمالا بكثير من توطيدها"، كما يكتب جيروارث، أستاذ التاريخ الحديث في كلية دبلن الجامعية.

الثورة التي أطاحت بالقيصر فيلهلم الثاني تزامنت مع هزيمة ألمانيا الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى، ما دفع المحافظين من النظام القديم وسلالة جديدة من القوميين اليمينيين المتطرفين إلى تقديم الادعاء الكاذب تماما بأن الاشتراكيين غير الوطنيين واليهود و"الخونة" الآخرين جعلوا ألمانيا تخسر الحرب. الرجعيون حملوا السياسيين المعتدلين في فايمار المسؤولية عن معاهدة فرساي عام 1919، التي ارتبطت أحكامها القاسية في أذهان كثير من الألمان لأعوام مقبلة بالثورة والتجربة الديمقراطية التي تلت ذلك.

كتب الروائي توماس مان في مذكراته عن يوم 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 1918: "الثورة الألمانية هي ثورة ألمانية للغاية، حتى إن كانت ثورة لائقة. لم تكن فيها وحشية فرنسية، ولا تجاوزات الشيوعية الروسية".

محاولة الانقلاب اليساري المتطرف في كانون الثاني (يناير) 1919 دفعت الساسة الديمقراطيين في ألمانيا إلى الاعتماد على ميليشيات فرايكوربس القومية المتطرفة لسحق الثوار المحتملين. كانت المشكلة بالنسبة إلى مستقبل فايمار هي أن تلك الميليشيات لم تكن مجرد معادية للشيوعية، ولكنها كانت تكره الجمهورية التي استدعيت لإنقاذها. علاوة على ذلك، كانت مؤسسات الجمهورية الجديدة مثل القوات المسلحة والبيروقراطية والقضاء والشرطة مليئة بالمتشددين غير الملتزمين بما يكفي بالديمقراطية، وهي نقطة ربما كان بإمكان جيروارث أن يتناولها بطول أكثر.

وسط الجيشان الذي أعقب الثورة، يمكن بسهولة نسيان أن فريدريش إيبرت وغيره من الديمقراطيين الاجتماعيين الذين تولوا السلطة عام 1918 ضغطوا بقوة من أجل استيعاب النمسا ضمن ألمانيا، وهي خطوة لم يكن الحلفاء ليوافقوا عليها قط. بالنسبة إلى إيبرت وزملائه، لم تكن النقطة توسعا إقليميا بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما هي، كما يقول جيروارث، محاولة لتحقيق الوعد الليبرالي لثورة 1848 عبر الأراضي الناطقة بالألمانية.

لم يأت المشروع بأي شيء، وتحولت "ألمانيا الكبرى" إلى هاجس اليمين القومي. لكن الديمقراطيين الاجتماعيين كانوا ناجحين في بناء شكل من أشكال رأسمالية الرعاية الاجتماعية التي كانت متطورة بشكل ملحوظ بالنسبة لأوروبا في أوائل العشرينيات. أبرم قادة الأعمال والنقابات صفقات بشأن التحكيم في الأجور، ويوم العمل الذي يبلغ ثماني ساعات، وتمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات.

الأساس الاجتماعي والاقتصادي لديمقراطية ليبرالية مستقرة بدأ في التبلور. صحيح أن فايمار كانت تعاني من البداية من خلال "الرفض المستمر للأقليات الصغيرة في أقصى اليسار واليمين" لأن تقبل بشرعية ثورة 1918 وشكل الدولة الجديد. ومع ذلك، فإن جيروارث يقدم حجة قوية لصالح فكرة أنه من المبالغة الاستهانة بأهمية فايمار، كما فعل كثير من المؤرخين، على أنها "جمهورية دون جمهوريين".

بالنسبة إلى جانكوفسكي، أستاذ التاريخ في جامعة برانديز، كانت أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين هي "فترة هائجة من الغرور الانعزالي، وأحلام اليقظة السلمية، والألفية الثورية، والتهديدات الوجودية المتصورة للعرق، أو الأمة أو الطبقة، وما إلى ذلك من أوهام جماعية مشابهة". حجته الأساسية هي أن الفترة بين خريف عام 1932 وأوائل صيف عام 1933 كانت هي الفترة التي "تغير فيها العالم أخيرا من فترة ما بعد الحرب إلى ما قبل الحرب".

ويؤكد أن هذا ليس مثل القول إن الحرب العالمية كانت حتمية منذ منتصف عام 1933: "الفوضى التي انتشرت في ثلاثينيات القرن الماضي بلغت ذروتها في الحرب العالمية الثانية. فهي لم تكن ضرورية".

يوضح جانكوفسكي وجهة نظره من خلال التركيز على مجموعة من الأحداث التي كانت تطرق النظام الدولي المتداعي لما بعد فرساي أو التي كانت ترمز إلى تحلله. لم يكن كل شيء مشؤوما بشكل لا لبس فيه للسلام العالمي. فوز فرانكلين روزفلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1932 أعطى الأمل في نهج قوي لمكافحة الكساد العظيم. في انتخابات ألمانيا في الشهر نفسه، خسر النازيون مليوني صوت مقارنة بنتائجهم في تموز (يوليو) 1932.

ومع ذلك، كما يقول جانكوفسكي، كان روزفلت وأصحابه في "الصفقة الجديدة" مصرين على أنه يجب ألا تقف أي التزامات دولية في طريق الانتعاش المحلي. بعد فترة وجيزة من دخوله البيت الأبيض، فصل روزفلت الدولار عن الذهب ونسف مؤتمر لندن الاقتصادي. كانت هناك أسباب وجيهة لخطواته ولكن الحقيقة تبقى أن الولايات المتحدة، مثل المملكة المتحدة قبلها، كانت تتخلى عن النظام الاقتصادي القديم تماما في الوقت الذي كانت فيه ألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد السوفياتي تسير في طريق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي والاستعدادات للحرب.

وبالمثل، تراجع روزفلت قبل فترة لا بأس بها من فوزه الانتخابي عن حماسه القديم لعصبة الأمم. لم تر إدارته أي ربح في عام 1933 في التورط في جهود مقاومة التوسع الياباني في الصين. لم يبدأ روزفلت إلا بعد وقت متأخر للغاية من العقد في تحدي النزعة الانعزالية في الداخل.

أما بالنسبة إلى ألمانيا، أصبحت نكسة الانتخابات النازية غير ذات صلة نتيجة تصميم النخب المحافظة على تفكيك ديمقراطية فايمار، التي تضعضعت إلى حد كبير بفعل الأزمة الاقتصادية، بشكل نهائي. على نحو مشهور، تنبأ فرانز فون بابن بأنه "سنضع هتلر في زاوية ونجعله يزعق"، لكن قرار السماح للزعيم النازي بأن يصبح مستشارا في كانون الثاني (يناير) 1933 كان قرارا سيئا في غير محله بشكل كارثي.

في جميع أنحاء العالم، أصبح الاكتفاء الذاتي القومي صرخة حاشدة للأنظمة السياسية الليبرالية والاستبدادية. العداوة السوفياتية للقوى الرأسمالية ترافقت مع شكوك غربية حول سياسة ستالين الخارجية وسوء فهم القمع الذي يمارسه في الداخل. ينهي جانكوفسكي كتابه بالنغمة القاتمة لانهيار المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر نزع السلاح: "لندن وجنيف، وهو مسرحا الفشل نفسه، اللذان أعطيا العالم زوال الاعتماد المتبادل".