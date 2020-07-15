أدوات مستحدثة تنقل الأموال القذرة إلى النظام المالي العالمي

أحد الأمثلة على كيف أن الأموال الملوثة بنشاطات عصابة إندرانجيتاه للجريمة المنظمة في منطقة كالابريا الإيطالية انتهى بها المطاف في القطاع المالي العالمي هو ما يسمى "تشيرون" Chiron، وهي أداة مالية ذات أغراض خاصة. في أيار (مايو) 2017 كانت هذه واحدة من عدد لا يحصى من الأدوات المشابهة التي أنشأتها شركات متخصصة في تمويل الرعاية الصحية في إيطاليا.

هذه الأداة المالية اشترت نحو 50 مليون يورو من فواتير الرعاية الصحية غير المدفوعة، بما في ذلك الفواتير الصادرة من كالابريا وأجزاء أخرى من جنوب إيطاليا. كان المشتري النهائي للسندات الناتجة هو ذراع بنك جينرالي Generali الخاص في لوكسمبورج، التي هي واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم، والتي كانت تسعى إلى أن تعرض على عملائها منتجات استثمارية بديلة ذات فائدة أعلى. كانت الشركة التي استحدثت أداة تشيرون المالية هي CFE، وهي بنك استثماري متخصص له مكاتب في لندن وجنيف ولوكسمبورج وموناكو. وكان الفرع الإيطالي لشركة إي واي، شركة الخدمات المهنية العالمية، مستشارا في الصفقة.

إحدى الشركات التي أسهمت في فواتير تشيرون كانت شركة كروس روسا بوترينو، وهي شركة إسعاف وجنازات تخدم المستشفى في لاميزيا تيرمي. في أواخر عام 2018، ألقت الشرطة القبض على 28 شخصا، بعد أن ادعى تحقيق أجرته النيابة العامة في كاتانزارو أن شركات واجهة مختلفة لعائلات إندرانجيتاه المحلية، بما في ذلك شركة كروس روسا بوترينو، كانت تسيطر على خدمات الجنازات في المستشفى وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات الصحية. لا تزال القضية قيد المحاكمة.

قال بنك جينرالي وشركة CFE لـ"فاينانشيال تايمز" إن أيا من الشركتين بأي حال لم تشتر عن علم أي أصول مرتبطة بنظام الرعاية الصحية في كالابريا مرتبطة بنشاط الجريمة المنظمة. قالت CFE إنها تجري عناية واجبة كبيرة على جميع أصول الرعاية الصحية التي تسير معاملاتها كوسيط مالي، وإنها تعتمد أيضا على عمليات تدقيق يقوم بها مهنيون آخرون خاضعون للتنظيم من الذين يسيرون معاملات الفواتير بعد إنشائها في كالابريا. جميع هذه الأصول كانت تعد قانونية عند حيازتها. قالت CFE إن أي فواتير تتعلق بالجريمة المنظمة التي تعاملت معها عن غير قصد تشكل جزءا صغيرا للغاية من أعمالها. وقالت الشركتان إن أي قضايا قانونية ظهرت بعد الحصول على الفواتير تم إبلاغ السلطات الإيطالية بها على الفور.

شركات الخدمات الصحية المنتظمة التي تعمل في المستشفيات الإيطالية لديها ديون على تلك المستشفيات. وبدلا من انتظار أن يتم الدفع لها، فإن الشركات تبيع الفواتير بسعر مخفض. هذا يساعدها على الحصول على المال مقدما، لكنها تخسر قليلا من ديونها بسبب الخصم.

والذين يشترون هذه الفواتير يقومون بتعليبها في مجموعة كبيرة من الفواتير داخل أداة ذات أغراض خاصة، ثم يبيعون السندات المدعومة بالفواتير إلى المستثمرين.

يحصل المستثمرون على فوائد مدفوعة على السندات حيث يتم تسديد الفواتير تدريجيا من قبل السلطات الصحية الإيطالية. يعمل الوسطاء لضمان دفع الفواتير، ويتدفق المال من السلطة الصحية إلى المستثمر.

من بين السندات الأخرى المبيعة بشكل خاص التي حللتها "فاينانشيال تايمز"، هناك فواتير صادرة عن مؤسسة خيرية دينية في كالابريا ترعى اللاجئين الأفارقة. وقد تمت مداهمة هذه المؤسسة في وقت لاحق في عملية من قبل جهاز مكافحة المافيا لأنها تقوم بتحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى إحدى عشائر إندرانجيتاه القوية. نيكولا جراتيري (61 عاما)، المدعي العام، الذي قاد التحقيق، وصف الطعام الذي يتم تقديمه للاجئين بأنه "طعام يعطى عادة للخنازير". أدين 22 شخصا.

في العام الماضي، اتخذت الحكومة المركزية الإيطالية إجراءات صارمة. قامت روما بحل السلطات الصحية الإقليمية في كاتانزارو وريجيو كالابريا لأنها مخترقة من قبل المافيا، بعد أن اكتشفت وجود احتيال على نطاق واسع ومطالبات بفواتير مزدوجة، إضافة إلى المسؤولين العاملين داخلها الذين تم حظرهم من المناصب العامة. وهي لا تزال تحت الإدارة الخاصة. ولكن تم شراء وبيع نحو مليار يورو من سندات الرعاية الصحية الإيطالية الخاصة هذه بين عامي 2015 و2019، وفقا للمشاركين في السوق، مع وجود أعداد كبيرة من الفواتير صادرة من السلطتين الصحيتين الخاضعتين للإدارة الطارئة. من المستحيل تحديد الحجم الكامل لكمية الأموال القذرة التي دخلت في النظام المالي العالمي بهذه الطريقة.

يقول أحد المختصين الماليين، الذي عمل في معاملات مماثلة: "البنوك الكبيرة تبتعد عن هذه الأنواع من الصفقات المتعلقة بالرعاية الصحية في إيطاليا. وهو قطاع صعب، ولا سيما في مناطق معينة هناك مخاطر لا بد أن يواجهها أي شخص يشارك في تلك التعاملات".

يقول ماسيمو سكورا، المفوض الصحي للمنطقة الذي عينته روما في الفترة بين 2015 و2018، إنه حاول خلال فترة وجوده قمع الاحتيال المتفشي، حيث كشف عن عدد من حالات الفواتير الاحتيالية ومضاعفة المدفوعات للفواتير التي بيعت إلى المستثمرين. وهو غير متهم بارتكاب أي مخالفات. يقول: "أشرت إلى بعض الديون التي لم يكن من المفترض أن تتم المطالبة بها، إضافة إلى دفع بعض الفواتير المزدوجة".

وهو يلقي باللوم في الاحتيال على ثقافة الفساد. "بداية المشكلة هي ذات طبيعة أخلاقية في كالابريا، وهي ثقافية، لأنه طالما يوجد داخل الشركات أفراد من الواضح أنهم متواطئون، فمن الصعب للغاية توفير رعاية صحية جيدة لشعبنا".

التكلفة البشرية لأعوام من نهب النظام الصحي في كالابريا كانت مدمرة. تتمتع إيطاليا بواحد من أعلى متوسطات العمر المتوقع في العالم، لكن الإحصائيات الصحية في المنطقة هي من بين الأسوأ في أوروبا. يبلغ متوسط عدد الأعوام التي يتمتع فيها أهل كالابريا بصحة جيدة 52.9، وفقا لمكتب الإحصاءات الإيطالي، وهو أقل من كل من رومانيا وبلغاريا. بالمقارنة، لدى المقيم في منطقة بولزانو الغنية في شمال إيطاليا، 70 عاما من الصحة الجيدة في المتوسط. كما يوجد في كالابريا أعلى معدل لوفيات الرضع في إيطاليا، بينما يغادر عشرات الآلاف من "لاجئي الصحة" المنطقة كل عام للحصول على العلاج في مستشفيات أفضل في الشمال.

الأطباء المحليون يقولون عن بعض مستشفيات كالابريا، التي تختنق تحت جبال من الديون المتراكمة بسبب الفساد وسوء الإدارة والاختلاس، إنها بمستوى المستشفيات في العالم النامي نفسه.

في المستشفى الفاسد في لاميزيا تيرمي، وجد المحققون في مكافحة المافيا أدلة على انتشار سوء الممارسة على نطاق واسع. وكان قد تم تسجيل بعض الموظفين وهم يمزحون بينما كانوا يناقشون وضع طفل حديث الولادة وضع في حاضنة خاطئة. قال أحدهم وهو يضحك: "هذه المرة كن مستعدا، في حالة اعتقالنا. تلك الحاضنة ذات الأسلاك المنصهرة مقززة. بارك الله بنا جميعا الليلة. سأكون في المنزل أدعو الله

(من أجل الرضيع) بمسبحة خرز". يضحك زميله مرة أخرى: "آمل أن ينفع ذلك".

في تسجيل آخر، يخبر أحد الموظفين كيف تم إسقاط مريض في حالة حرجة من نقالة في سيارة إسعاف: "دعونا نرجُ ألا يموت لأنه إذا مات، فستكون هناك مشكلة".

تأثير تسلل الجريمة المنظمة إلى النظام الصحي يجعل كثيرا من مستشفيات المنطقة عرضة بشكل كبير لخطر الإصابة بفيروس كورونا. يقول سكورا: "كالابريا ليست لديها القدرة على التعامل مع هذا الفيروس. لا توجد أسرة للعناية المركزة كافية لإيواء المرضى الذين يكونون في حالة خطيرة". (يبدو أن قرار المنطقة بفرض حظر صارم كان ناجحا: عانت كالابريا حتى الآن أقل من 100 حالة وفاة من كوفيد - 19، مقارنة بنحو 17 ألفا في لومبارديا).

المستويات الهائلة من الديون التي تراكمت على المستشفيات على مر السنين تركت مسؤولي الطوارئ الذين أرسلتهم روما أمام خيارات قليلة. يخشى كثيرون أن نشاط الجريمة المنظمة في الخدمة الصحية أصبح سمة راسخة في حياة كالابريا.

تقول الدكتورة آنا سيرجي، خبيرة الإجرام في جامعة إسيكس والمولودة في كالابريا: "الرعاية الصحية في كالابريا هي في حالة طوارئ دائمة منذ عقود. كل عامين أو ثلاثة أعوام، هناك عمليات لمكافحة المافيا مرتبطة بالرعاية الصحية، وربما تنزل روما الناس بالمظلات إليها، ولكن بعد وقت قصير من ذلك تدخل عشيرة أخرى لتبدأ من جديد".

بالنسبة لجراتيري، المدعي العام، لا يوجد خيار سوى الاستمرار في القتال - وهناك دلائل على أن المعركة تتغير لمصلحته. في أواخر العام الماضي، وجه أكبر ضربة له حتى الآن ضد العشائر، بعد تحقيق قاده أدى إلى اعتقال أكثر من 300 شخص في أكبر قضية على الإطلاق تم رفعها ضد إندرانجيتاه.

التهم تشمل القتل وغسل الأموال والابتزاز والاتجار بالمخدرات. ستكون المحاكمة، المقرر أن تبدأ بجلسات استماع أولية في وقت لاحق هذا الشهر، هي الأكبر في إيطاليا منذ ما يسمى محاكمة ماكسي للمافيا الصقلية عام 1986. تم اتهام عدد كبير للغاية من الناس إلى درجة أن القضية ستعقد في المكاتب السابقة لمركز اتصال خارج كاتانزارو. يقول جراتيري: "يجب أن نمضي قدما، مهما كانت التكلفة. في الأعوام الأخيرة، كانت هناك بداية أمل جديد للتغيير. لا يمكننا خيانة أمل آلاف الناس الذين نكون بالنسبة إليهم الملاذ الأخير".

بالنسبة إلى الآخرين، فإن أعمال المقاومة الفردية الصغيرة هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها محاولة كسر القوة النفسية التي تملكها العشائر على المنطقة وعلى حياتهم. قبل ستة أعوام، كانت السلطات المحلية في حاجة إلى هدم فيلا مبنية بشكل غير قانوني تمت مصادرتها من عائلة إجرامية مخيفة. لم تأخذ أي شركة محلية العقد.

سافيوتي، الذي كادت شركته لصناعة الأسمنت أن تتعرض للدمار بعد أن شهد ضد العشائر، هو الرجل الذي قال إنه سيقوم بهذه المهمة. "عندما طلبوا مني المساعدة، قلت: ’سأذهب وأقوم بذلك بنفسي‘. هدمت المنزل الذي لم يجرؤ أي شخص آخر على هدمه. لم يكن ذلك لأداء عمل بطولي، وإنما كان لإظهار أن المجتمع المدني ممكن هنا، وأنه يمكن أن تكون هناك عدالة".

لا يزال سافيوتي تحت حماية الشرطة، لكنه يقول إنه يشعر بحرية أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى من خلال التزام الصمت. وقال: "عندما نموت، نريد أن نصدق أننا فعلنا الأشياء الصحيحة، أن نعيش كعبيد أو نعيش أحرارا. اخترت الخيار الثاني. من أجل خير جميع أطفالنا، كان هذا أقل ما يمكنني فعله".