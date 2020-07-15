قطاع السفر والترفيه ينعش الأسهم الأوروبية لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب قوية لشركات السفر وسط موجة جديدة من التفاؤل في أعقاب تقارير عن تقديم في لقاح لمرض كوفيد-19 .

وبحسب "رويترز" أغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه مرتفعا 6.1 بالمئة ليأتي في مقدمة القطاعات الرابحة، لكنه ما زال الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام إذ تكبد خسائر 33 في المئة مع تسبب جائحة فيروس كورونا في توقف السفر حول العالم.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.8 بالمئة ليصبح على مقربة من مستوياته المرتفعة التي سجلها في أوائل مارس ِآذار، بينما صعد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من مارس آذار.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، رغم أنه من غير المتوقع أن تصدر أي إعلانات مهمة.