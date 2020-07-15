أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب قوية لشركات السفر وسط موجة جديدة من التفاؤل في أعقاب تقارير عن تقديم في لقاح لمرض كوفيد-19 .
وبحسب "رويترز" أغلق مؤشر قطاع السفر والترفيه مرتفعا 6.1 بالمئة ليأتي في مقدمة القطاعات الرابحة، لكنه ما زال الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام إذ تكبد خسائر 33 في المئة مع تسبب جائحة فيروس كورونا في توقف السفر حول العالم.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.8 بالمئة ليصبح على مقربة من مستوياته المرتفعة التي سجلها في أوائل مارس ِآذار، بينما صعد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من مارس آذار.
وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، رغم أنه من غير المتوقع أن تصدر أي إعلانات مهمة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- العالمية
- قطاع السفر والترفيه ينعش الأسهم الأوروبية لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع
أسواق الأسهم- العالمية
- خسائر حادة للأسهم الأمريكية.. داو جونز يهبط 1030 نقطة
- «أرامكو» و«علي بابا» تنقذان أسواق الأسهم العالمية في 2019
- أسواق المال العالمية تكتسي باللون الأحمر.. وتوجه المستثمرين للملاذات الأكثر أمانا
- الأسهم الأمريكية تتراجع عند الافتتاح مع تحذير ترمب من رسوم جديدة على الصين
- معهد "سرب" يطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل السعوديين للعمل في "سار" عبر 6 تخصصات
- رئيس «أوبر» بعد الطرح: المساهمون سيحصلون على مكافأة.. ولا نقيس نجاحنا على يوم بل سنوات
- ما هي سوق المشتقات المالية.. لماذا وكيف يتم تداولها؟
- 12 منتجا على منصة اعتماد لخدمة شرائح جديدة من المستفيدين
- "تداول": إطلاق سوق المشتقات المالية في 30 أغسطس المقبل
- افتتاح الأسهم الأمريكية على هبوط بأكثر من 7 %.. و "داو جونز" يهوي 1700 نقطة
أضف تعليق