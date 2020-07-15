إطلاق تطبيق توكلنا لأجهزة هواوي

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" نسخة "تطبيق توكلنا" الخاصة بأجهزة هواوي, حيث أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي تحميل التطبيق من خلال متجر هواوي App Gallery.



وحثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي توكلنا وتباعد لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، وذلك عبر الاستفادة مما يوفرانه من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام التطبيقين بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.

مما يذكر أن "سدايا" سبق أن أطلقت في مايو الماضي نسخة "تطبيق توكلنا" على متجري APP Store وGoogle Play التي مكنت مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 10 IOS فأعلى ومستخدمي أجهزة الأندرويد من تحميل التطبيق.