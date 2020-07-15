"تداول": الموافقة على انتقال أسهم "العمران للصناعة والتجارة" إلى السوق الرئيسية وسيتم إيقاف السهم غدا

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور قرارها بتاريخ 24/11/1441هـ الموافق 15/07/2020م المتضمن الموافقة على طلب شركة العمران للصناعة والتجارة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال (60,000,000) ريال سعودي وبعدد أسهم (6,000,000).

بناءً على ذلك، سيتم إيقاف تداول أسهم الشركة ابتداءً من يوم الخميس بتاريخ 25/11/1441هـ الموافق 16/07/2020م للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول.

كما ستعلن تداول عن تاريخ بدء إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

يجب ألا يُنظر إلى موافقة السوق على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.