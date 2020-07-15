أعلنت وزارة التجارة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل أول فائض تجاري منذ 18 عاما خلال شهر يونيو الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة قالت إن الصادرات انكمشت بنسبة 12.4% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت أن الواردات تراجعت بنسبة 47.6% ليبلغ بذلك الفائض التجاري 790 مليون دولار، بحسب "الألمانية" .
ويشار إلى أن آخر مرة سجلت فيها الهند فائضا تجاريا كان في مارس .2002
الهند تسجل فائضا في الميزان التجاري لأول مرة منذ 18 عاما
أعلنت وزارة التجارة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل أول فائض تجاري منذ 18 عاما خلال شهر يونيو الماضي.
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