نوفاك: الطلب على النفط يتعافى

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن الطلب على النفط يتعافى، وأضاف: "استمرار الجهود المشتركة في أوبك+ مهم، الالتزام الصارم بالاتفاق شديد الأهمية".

وأشار إلى أن تخفيف تخفيضات إنتاج النفط إلى 7.7 مليون برميل يوميا يتماشى مع اتجاهات السوق.

وأكد نوفاك أنه ما زال يتعين على الأعضاء المتراخين عن الالتزام التعويض عن فائض الإنتاج، وذلك وفقا لما ذكرت "رويترز".