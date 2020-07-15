وزير الطاقة: نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم بأنه لا زيادة في صادرات النفط السعودية في أغسطس.

وقال إننا نتحرك صوب المرحلة القادمة من اتفاق خفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أن تخفيف التخفيضات سيتم استيعابه مع استمرار تعافي الطلب.

مؤكدا بأن الطلب المحلي السعودي الإضافي على النفط في أغسطس سيرتفع 0.5 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن التخفيضات الفعلية ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لما ذكرت "رويترز"